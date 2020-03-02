Apple AR Gözlüğü Büyük Bir Soruna Parmak Basacak!

Apple son zamanlarda sık sık artırılmış gerçeklik desteğine sahip akıllı gözlük ile gündeme geliyor. Bu gözlüklerin neye benzeyeceği konusunda hala bazı soru işaretleri mevcut olsa da bazı yeni patentler ergonomik yapı hakkında önemli bir detayı ortaya koyuyor.

Kullanıcı için Otomatik Ayarlanacak

Bildiğiniz üzere sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik desteğine sahip giyilebilir cihazlar tek bir tipte üretiliyor ve herkes için ortak bir tasarıma sahip oluyor. Tabii bu ergonomik açıdan pek de hoş bir durum değil ve bazı kişilerin kullanım sırasında sorunlar yaşayabilmesine yol açıyor.

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir patente göre Apple'ın gözlüğü kafa şeklinize otomatik olarak uyum sağlayacak gibi gözüküyor.

Patente göz attığımızda cihazdaki lensler arasında gerçek zamanlı bir iletişimin olacağını görüyoruz. Bu da (örneğin) kullanıcı cihazı taktığı sırada kişinin burun yüzeyini algılayabilmesi ve kişinin içeriği rahatça görebilmesi için lenslerin konumlarını ayarlayabilmesi anlamına geliyor.

Yine patentte bunun otomatik olarak yapılması ile birlikte elle ayarlanabilir bir yapıda da olacağı gözüküyor. Yani otomatik konumlama sizin için çok hoş bir deneyim sunmadıysa bunu elle düzeltebilme şansına sahip olacaksınız.

Bu şu aşamada yalnızca bir patentten ibaret ve bu teknolojinin karşımıza çıkacağı anlamına gelmiyor. Patentler genellikle şirketin o yönde bir ilgisinin olduğunu gösterir ve pek çok patent gün yüzüne çıkmadan yok olur.

Şirketin üzerinde çalıştığı bu gözlüğü ne zaman tanıtacağı hala belirsizliğini koruyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.