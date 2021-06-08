Apple AR Gözlüğü Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Uzun süredir hakkındaki sızıntılara tanıklık ettiğimiz ancak bir türlü çıkmak bilmeyen Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü, güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Ming-Chi Kuo ile tekrar gündeme geldi. Kuo, yaptığı açıklamalar sırasında yeni modelin çıkış tarihi ile ilgili önemli ayrıntılara değindi. Peki Apple AR Gözlüğü çıkış tarihi belli oldu mu?

Apple AR Gözlüğü Ne Zaman Çıkacak?

Kuo tarafından yapılan açıklamalar dahilinde Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü, Nisan 2022 tarihinde resmi olarak tanıtılacak ve kısa bir süre içerisinde dünyanın dört bir yanında satışa sunulacak. Bu noktada şirketin birden fazla artırılmış gerçeklik göziüğü üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Söz konusu iddialar, Bloomberg'ün geçtiğimiz aylarda yayınladığı rapor ile oldukça benzer bir temayı içeriyor: Nitekim Bloomberg de, Apple'ın önümüzdeki birkaç ay içerisinde karma gerçeklik gözlüğü ile karşımıza çıkacağını iddia etmişti. Bu, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin bir karması olduğu anlamına geliyor.

Samsung Çalışmalara Devam Ediyor!

Tabii ki artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanında faaliyet gösteren tek şirket Apple değil ve bir süredir Samsung tarafında da böyle bir atılımın olduğunu bilyoruz. WalkingCat isimli kullanıcının geçtiğimiz aylarda yayınladığı bazı görüntüler, Samsung Glasses Lite ile ilgili merak edilen bazı detayları ortaya koymuştu.

Tabii ki bu kullanıcının yayınladığı görüntülerin doğru olup olmadığını öğrenmek, en azından şu an için pek de mümkün değil. Ancak aynı kullanıcının Galaxy Tab S7 Lite ve Galaxy Chromebook 2 dahil olmak üzere çeşitli cihazları, henüz satışa sunulmadan önce sızdırdığını biliyoruz.

Peki siz Apple'ın ve Samsung'un artırılmış gerçeklik gözlüğü projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teknolojiler gündelik hayatımızda önemli değişikliklere yol açabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.