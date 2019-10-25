Apple AR Gözlüğü Dış Dünya ile Bağlantınızı Kesecek

Son zamanlarda çıkan raporlara göre Apple, bir süredir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor. Son iddialara göre bu gözlük, dış dünya ile bağlantınızı kesecek bazı özelliklere sahip olacak.

Ayarlanabilir Opaklık Sistemi

Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama gelmiş olmasa da, bu aşamada şirketin bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışmaması daha şaşırtıcı olurdu. Son zamanlarda ortaya atılan söylentiler ve patentler de bunun en büyük kanıtlarından birisi. Şimdi ortaya çıkan yeni bir patent, şirketin önemli bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Söz konusu patent, 'Ayarlanabilir Opaklık Sistemi' adı verilen özel bir teknolojiyi işaret ediyor. Fotokromik (Kolormatik olarak da bilinir) lensler aracılığıyla bunu yapacak olan gözlük, gerektiği durumlarda daha koyulaşabilecek veya daha opaklaşabilecek hale gelebilecek.

Ayarlanabilen opaklık aslında çok önemli bir detay. Örneğin bazı grafikleri parlak ışıkta görmek zor olduğunda ekran koyulaşabilir ya da gerektiğinde çevreyi tamamen engelleyebilir. Örneğin bunun video izleme ya da mesaj okuma sırasında pratik bir şekilde kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca patentte bulunan "Bilgisayarlar tarafından üretilen içeriği gerçek dünya nesnelerinin seçilen bölümleri üzerinde gösterecektir." açıklaması da dikkatleri çekiyor. Bu da gözlüğün artırılmış gerçeklik konusunda neler yapabileceğini ortaya koyuyor.