Apple AR Gözlüğü için Bekleyenleri Üzecek Gelişme

Son zamanlarda ortaya atılan iddialar Apple tarafından artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirildiğini işaret ediyordu. Bu gelişmeler sizleri heyecanlandırdıysa, bazı üzücü haberlerimiz var.

Apple AR Gözlüğü 2022 Yılında Gelebilir

Apple da dahil olmak üzere Xiaomi ve Samsung gibi teknoloji devleri, son zamanlarda odaklarını yeni vizyonlara doğru çevirmiş durumda. Bu noktada Google tarafından daha önce denenen ancak başarısızlık ile sonuçlanan artırılmış gerçeklik gözlükleri, oluşacak yeni rekabet ortamı ile hayatımıza giriş yapabilir.

Apple ürünleri hakkında verdiği isabetli sızıntılar ile tanınan Ming-Chi Kuo, yeni gözlük modeli ile 2020 yılında karşılaşacağımızı belirtmişti. Ancak The Information tarafından sızdırılan verilere göre artırılmış gerçeklik gözlüğü için 2022 yılına kadar beklememiz gerekebilir.

Üstelik bu gözlüğün iki farklı varyasyondan oluşacağını söyleyen The Information, daha ergonomik ve kaliteli modelin 2023 yılında satışa sunulacağını belirtti.

2020 Yılında Karşımıza Çıkabilir mi?

Apple'ın şu ana kadar attığı adımlara baktığımızda herhangi bir ürünü, tanıtımdan önce kullanıcılara aktarmadığını görüyoruz. Bu noktada AirPower büyük bir istisna olsa da şirketin ani ve sessiz çıkışlar ile karşımıza çıkabileceğini düşünebiliriz.