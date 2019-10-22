Apple AR Gözlüğünü 2020 Yılında Tanıtabilir

Apple, uzun süredir 'Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü' iddiaları ile gündeme geliyor. Yeni iddialara göre Apple AR Gözlüğü ile çok yakında karşımıza çıkacak.

Google Tutunamamıştı

Bloomberg tarafından yapılan habere göre Apple, 2020 yılında AR gözlüğü ile karşımıza çıkacak. Yalnızca iPhone modelleri ile çalışacak olan bu gözlük; bildirim yönetme, mesaj kontrolü, harita işlevi gibi yardımlarda bulunabilecek.

Bu iddiaların basit ifadeler olmadığını da biliyoruz. Geçtiğimiz süreçlerde Xcode 11 kodlarının içerisinde Apple'ın bu yönde çalışmalarının olduğuna ve ürünü test ettiklerine yönelik bazı bilgiler bulunmuştu. Aynı şekilde güvenilir sızıntıları ile tanınan ünlü analist Ming-Chi Kuo da bu şekilde bir ürünün geliştirildiğini belirtmişti.

Zamanında bu yönde adımlar atmış olan Google ne yazık ki bazı kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmış ve piyasada beklediği talebi görememişti. Apple'ın Google'ın yaptığı hatalardan ders çıkartıp çıkartmadığını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Şu ana kadar Apple'ın AR gözlüğü hakkında hemen hemen hiçbir bilgi ortaya çıkmadı. Teknik özellik, fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgiler belli oldukça sizleri de haberdar edeceğiz. Bu süreçte en yeni gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.

Apple AR gözlük için hazırlanan konsept tasarım videosunu izlemek isterseniz hemen aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.