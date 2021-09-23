Apple AR Kulaklığın Satış Tarihi ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Apple'ın AR kulaklığı satış tarihi ve fiyatıyla ortaya çıktı. Pek çok söylentinin ardından Apple'ın üst düzey artırılmış gerçeklik kulaklığı (veya gözlüğü) üzerinde çalıştığı onaylandı.

Apple'ın ilk artırılmış gerçeklik kulaklığını 2022'nin ikinci yarısında tanıtması bekleniyor. DigiTimes tarafından tespit edilen yeni bir tedarik zinciri raporu, prototip kulaklığın testin ikinci aşamasından geçtiğini ve yılın ikinci yarısında mağazalara ulaşmadan önce 2022'nin ikinci çeyreğinde seri üretime girmesinin beklendiğini iddia ediyor.

Apple'ın AR Kulaklığı Satış Tarihi ve Fiyatıyla Sızdırıldı

Görünüşe göre üst düzey cihaz 2000 dolara mal olacak ve bir kamera ve lazer optik sensör içerecek. Ancak rapora göre bağımsız bir cihaz olarak çalışmayacak, yani kullanıcıların Bluetooth aracılığıyla bir iPhone'a (veya iPad'e, Mac'e) bağlaması gerekecek.

Rapor tarafından ortaya koyulan tasarıma gelince, kulaklığın "yüksek mukavemetli, hafif magnezyum alaşımlı malzemeden" yapılacağını söylüyor. Yaklaşık 100-110 gram ağırlığıyla rakiplerinden daha hafif (ve daha az migren tetikleyici) olacak gibi görünüyor.

Apple tarafından geliştirilen prototip kulaklığın henüz resmi bir taslağı bulunmuyor, ancak konsept tasarımcısı Antonio DeRosa, kulaklığın nasıl görünebileceğini aşağıdaki gibi hayal etti.

Yeni raporun söylentileri, Apple'a 2022'nin ortalarında artırılmış gerçeklik kulaklığını piyasaya sürmesi gerektiğini söyleyen Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun Mart 2021 tahminiyle örtüşüyor. Kuo daha önceki tahmininde, yüksek teknoloji ürünü olacak başlığın, mevcut VR ürünlerinden önemli ölçüde daha iyi olacak sürükleyici deneyim için Apple TV+ ve Apple Arcade'e bağlanacağını öne sürmüştü.

Ucuz Gözlük İsteyenlere Apple Glasses

Üst düzey kulaklığın fiyatı konusunda Apple da tatmin olmamış gibi görünüyor. ABD merkezli şirket, 2023'te 'Apple Glasses' olarak adlandırılan daha ucuz VR gözlük setini duyurarak pazardaki kullanıcıları kendi cephesine çekmeye çalışacak.

Apple'ın gelişteceği sanal ortam; oyun, iletişim ve video içeriğine destek sağlayacak ve belirli bir kapasitede AR desteği mevcut olacak. Apple şimdiye kadar artırılmış gerçekliğe olan ilgisini kullanıcılarla paylaşmasa da, Apple Glasses isimli gözlüğün odak noktası VR olacak.

Planlar, Apple'ın ilk VR gözlüğünün rakiplerinkinden çok daha pahalı olacağını, yaklaşık 300 dolar ila 900 dolar arasında değişebileceğini gösteriyor. Hatta bazı Apple çalışanları, her Apple Store'un günde yalnızca bir cihaz satabileceğini iddia ediyor.