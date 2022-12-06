Apple Arabasının Fiyatı Belli Oldu

Girdiği her alanda başarıyı yakalayan dünyanın en değerli firması konumundaki Apple, dedikodulara göre araba sektörüne de adım atmaya hazırlanıyor. Teknoloji devinin üzerinde çalıştığı araba prototipi hakkında şimdiye kadar birçok söylenti yayıldı. Yeni gelen bilgilere göre Apple Car'ın fiyatı da belli oldu.

Güvenilir kaynaklardan gelen dedikodulara göre Apple Car, 2026 yılında satışa sunulacak. Firma, aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi araba sektöründe devrim yaratacak bir ürün ortaya çıkarmadıkça Apple Car'ı piyasaya sürmeyecek.

Apple Car Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple'ın gizli projesi hakkında bilgi sahibi olan birkaç kişi, Bloomberg'e röportaj verdi. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple Car, 2026 yılında yollarda yerini alacak ve 100 bin dolardan satışa sunulacak.

Apple, daha önceden iddia edilen tamamen otonom, direksiyon ve pedal içermeyen bir araç yerine daha konveksiyonel bir tasarıma yönelmeye karar vermiş gibi görünüyor. Tesla araçlarında olduğu gibi otonom sürüş desteği yer almaya devam edecek. Ancak olası tehlikeli durumlarda araçta bulunan direksiyon ve pedallar yardımıyla şöfor kontrolü devralacak.

2024 yılında tasarımı tamamlanması beklenen araç, aynı yıl tanıtılabilir. Şimdilik Apple Car hakkında gelen tüm bilgilerin dedikodudan daha ileri gitmediğini belirtmekte fayda var.