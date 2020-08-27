Apple Yakında Arama Motoru Çıkarabilir!

ABD'li teknoloji devi Apple, kendi arama motorunu geliştiriyor olabilir. Bildiğiniz üzere Google, Safari'nin varsayılan arama motoru olmak için Apple'a milyarlarca dolar ödeme yapıyor. Apple ile Google arasındaki anlaşma yakında sona eriyor olabilir.

Apple Kendi Arama Motorunu Çıkarabilir

Avrupa'daki düzenleyiciler, Safari'de Google'ı varsayılan arama motoru olmaktan çıkarmaya zorlayabilir ve kullanıcıların Safari'yi ilk başlattıklarında kullanmak istedikleri arama motorunu seçmelerini sağlayabilir.

Apple, son zamanlarda arama mühendisi iş ilanları veriyor ve aramaya büyük yatırım yapıyor. Coywolf.news'in aktardığı haber göre Apple, iOS ve iPadOS 14 beta'da Spotlight Search'te yapılan aramalarda Siri önerileri şeklinde sonuçlar gösteriyor.

Temmuz ayında Apple, "Applebot hakkında" isimli destek sayfasında önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemelerin Google'ın web yöneticilerine sağladığı ayrıntılara benzer olduğu söylenmekte. Applebot şu anda Siri ve Spotlight Önerileri gibi ürünlerde kullanılmakta.

Söylentilere göre, Apple'ın arama motoru muhtemelen Google, Bing ve DuckDuckGo gibi modern arama motorlarından biraz farklı görünecek ve çalışacak. Apple'ın arama motoru büyük olasılıkla son derece kişiselleştirilmiş bir veri merkezi olarak işlev görecek.

Apple tarafından arama motoru hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

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