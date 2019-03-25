Apple Arcade: Apple'dan Yeni Oyun Servisi

Apple, yeni oyun servisi Apple Arcade’i tanıttı. Cupertinolu devin çok sayıda geliştiriciyle birlikte çalışarak ortaya çıkardığı abonelik modelli oyun servisi Apple Arcade, mobil ve masaüstünde oynanabilen yüzlerce oyun içeriyor. Apple’ın oyun odaklı yeni hizmeti tüm detaylarıyla haberimizde.

Apple, TSİ 20.00’de başlayan Apple Özel Etkinliği’nde söylediği gibi şov yaptı. Beklendiği üzere donanım tanıtmadı; yeni servislerle karşımıza çıktı. App Store’un Kıdemli Ürün Müdürü Ann Thai, mobil ve masaüstü oyuncuları için müjdeyi verdi. Yeni premium oyun servisi Apple Arcade’i tanıttı.

Apple Arcade Nedir?

Aylık belli bir ücret karşılığında oyuncuların diledikleri cihazdan 100’ün üzerinde oyuna ulaşmalarını ve seçtikleri oyunları diledikleri süre oynamalarına izin veren oyun servisi, App Store içerisinde ayrı, yeni bir bölüm olarak yerini alacak. Apple Arcade başlıklı oyunlar, reklam içermeyecek, satın alım gerektirmeyecek. Özellikle oyunlarda oyun içi satın alımlarla ebeveynlere şok yaratan çocuklar için önlem alınmış. Ekran süresi ve sınırlaması özelliği de ayrıca sunulacak. Platform üzerinden indirilmeye açılan tüm oyunlar çapraz platform desteğine sahip olacak. Bir cihazdan yarım bırakılan oyuna diğer cihazdan devam edilebilecek. Oyunlar internetsiz (offline) oynanabilecek, cihaza tamamen indirilebilecek.

Sonic Racing - SEGA

Apple Arcade Ne Zaman Geliyor?

Aralarında Konami, SEGA, Disney Studios, LEGO, Cartoon Network, Devolver Digital, Gallium, Sumo Digital, Klei Studios, Finji, Annapurna Interactive, Bossa Studios, Giant Squid, Snowman, ustwo games’in de bulunduğu büyük oyun stüdyoları ve geliştiricilerinin oyunlarını içeren Apple Arcade, sonbaharda 150’den fazla ülkede açılacak. Fiyatlandırmaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.