Apple Arcade Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni oyun servisi Apple Arcade'in fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Apple, Türkiye saati ile 20:00'da başlayan Steve Jobs Theater'da düzenlenen Apple Özel Etkinliği'nde Apple Arcade'in fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.

Apple Arcade Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple Arcade'e App Store üzerinden geçiş yapılmakta. Apple Arcade başlıklı oyunlar, reklam içermeyecek ve satın alım gerektirmeyecek. Özellikle oyunlarda oyun içi satın alımlarla ebeveynlere şok yaratan çocuklar için önlem alınmış.

Ekran süresi ve sınırlaması özelliği de ayrıca sunulacak. Platform üzerinden indirilmeye açılan tüm oyunlar çapraz platform desteğine sahip olacak. Bir cihazdan yarım bırakılan oyuna diğer cihazdan devam edilebilecek. Oyunlar internetsiz (offline) oynanabilecek, cihaza tamamen indirilebilecek.

Apple, Arcade servisinin 19 Eylül’de yayına alınacağını açıkladı. Apple, Apple Arcade'e her ay yeni oyunlar ekleyeceğini açıkladı. Kullanıcılar aylık 4.99 dolar karşılığında Apple Arcade servisini kullanabilecek.

Apple, Apple Arcade'in aile aboneliğinin bulunduğunu açıkladı. Aile aboneliği ile toplamda 6 kullanıcı Apple Arcade servisine sahip olabilecek.Apple Arcade'in bir aylık ücretsiz deneme sürümü bulunmakta.

Apple Arcade hakkında detaylar geliyor.