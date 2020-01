Apple Arcade için Çıkan Exit the Gungeon, PC Yolcusu

Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Apple Arcade kullanıcılarının beğenisine sunulmuş olan Exit the Gungeon, şimdi de PC platformuna geliyor. Net bir tarih verilmemekle birlikte İlkbahar mevsiminde çıkışını yapması bekleniyor. Şu anda Steam üzerinden ön-sipariş ile satın alabilirsiniz.

Dodge Roll tarafından geliştirilmiş ve Devolver Digital tarafından yayınlanan Exit the Gungeon, Enter the Gungeon oyununun yan senaryolu versiyonu ve konu olarak Gungeoneer karakterlerinin kişisel affediliş için çıktıkları maceranın akabinde geçiyor. Gungeon içinde başlayan çöküş sonrasında, hayatınızı kurtarmak için yukarı doğru tırmanacağınız bir gidişat sizi bekliyor.

Seçilebilir olan her bir karakterin sürekli olarak değişen bir silahı ve takip edeceği ayrı bir rota var. Haliyle her seferinde farklı bir macera yaşayacaksınız. Hikaye boyunca hem tanıdık hem de ilk defa göreceğiniz yüzlerin yanı sıra değişen odalar, garip silahlar, çeşitli düşmanlar, bölüm sonu düşmanları ve birbirleriyle birleştirerek kullanabileceğiniz farklı eşyalar dahil çok geniş bir içerik sunuyor Exit the Gungeon.

Apple Arcade için yayınlanmış olan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Eğer oyun ilginizi çektiyse Steam üzerinden 18.5 TL karşılığında ön-sipariş ile satın alabilirsiniz.