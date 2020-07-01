Başarısız Olan Apple Arcade için Yeni Çözümler Aranıyor

Apple tarafından geçtiğimiz senenin sonlarına doğru tanıtılan ve ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülkede kullanıma sunulan Apple Arcade mobil oyunculuk dünyasına yeni bir bakış açısı getirmesine rağmen şirketin başarısız girişimlerinden, en azından şimdilik, birisi olmaya aday gibi gözüküyor. Apple, bu durumun önüne geçebilmek adına bazı yeni yöntemler üzerinde çalışıyor.

Apple Arcade için Büyük Projeler Planlanıyor

Apple Arcade hizmeti her ay belirli bir ücret ödeyerek serviste yer alan oyunları tamamen ücretsiz, gerçi abonelik için para veriyorsunuz, oyun içi satın alım dahi olmadan oynayabilmenize olanak sunuyor. Üstelik yalnızca tek bir abonelik ile iPhone, iPad, Mac ve TV gibi cihazların tümünden erişim sağlayabiliyorsunuz. Yurt dışında 4,99 dolar / ay ve ülkemizde 34,99 TL / ay şeklinde fiyatlandırılan bu servis, görünüşe göre pek talep görmüyor.

Apple yayınlanan finansal raporlarda bu konu hakkında bir açıklama yapmaktan kaçınsa da geliştiriciler tarafından sağlanan veriler ışığında servise yoğun bir talep bulunmamakla birlikte ücretsiz deneme imkanından faydalanan abonelerin de ücretli aboneliğe devam etmedikleri görülüyor.

Şirketin önümüzdeki dönemlerde sağlanacak oyunlar için imzaladığı sözleşmelerin önemli bir kısmının iptal edildiği ve ilerleyen dönemlerde kullanıcı tabanını koruyacak yeni oyunlara odaklandığı bildiriliyor. Bunun haricinde şirketin sağladığı servislerden ve hizmetlerden gayet iyi gelirler elde ettiğini söyleyebiliriz.

Bu yılın ilk çeyreğini kapsayan finansal raporlara göre App Store ve uygulama içi satın alımlar şirketin toplam gelirinin yüzde 23 oranındaki kısmına tekabül ediyor ki, bu gerçekten iyi bir oran.