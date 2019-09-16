Apple Arcade Türkiye'ye Açıldı! İşte Fiyatı

Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni oyun servisi olan Apple Arcade'in ülkemizde de kullanıma açılacağı açıklandı. Apple Arcade'in ülkemizdeki fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.

Apple'ın yepyeni oyun servisi olan Apple Arcade'e App Store üzerinden geçiş yapılabilecek. Apple, özellikle oyunlarda oyun içi satın alımlarla ebeveynlere şok yaratan çocuklar için önlem aldı.

Apple Arcade'de bulunan oyunlar, reklam içermeyecek ve oyun içi satın alım gerektirmeyecek. Platform üzerinden indirilmeye açılan tüm oyunlar çapraz platform desteğine sahip olacak. Yani bir cihazdan yarım bırakılan oyuna diğer cihazdan devam edilebilmiş olacak.

Apple Arcade'de bulunan oyunlar internetsiz (offline) bir şekilde oynanabilecek ve cihaza tamamen indirilebilecek. Apple, Steve Jobs Theater'da düzenlediği etkinlikte Arcade servisinin 19 Eylül’de yayına alınacağını açıklamıştı.

Apple Arcade, ülkemizde de 19 Eylül'den itibaren kullanıma açılacak. Apple Arcade'in Türkiye fiyatının aylık 34,99 TL olduğu açıklandı. Apple Arcade'e sahip olan bir kullanıcı, üyeliğini aile içerisinde bulunan maksimum 5 kişi ile paylaşabilecek.

Apple, Arcade servisini deneyimleyebilmeniz için 1 aylık deneme sürümü sunacak. Bu deneme sürümü bittikten sonra aylık ücretlendirme başlayacak.