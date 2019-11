Apple Arcade, Yeni Oyunlar Sunmaya Devam Ediyor

Apple’ın aboneliğe dayalı oyun hizmeti Arcade, devamlı olarak kütüphanesine eklenen yeni oyunlarla büyümeye devam ediyor. Son olarak Apple Arcade’e 6 adet yeni oyun eklendi.

Oyun Sayısı 100'e Ulaştı

Mobil oyun hizmeti Apple Arcade, kütüphanesine dahil ettiği 6 yeni oyunla birlikte toplamda 100 oyuna ulaşmış oldu.

Söz konusu 6 yeni oyun şunlardan oluşuyor: Sociable Soccer, UFO on Tape: First Contact, Takeshi and Hiroshi, guildlings, Discolored and Marble It Up: Mayhem.

Burada özellike UFO on Tape adlı oyun dikkat çekiyor. Artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı bir oyun olan UFO on Tape, 2010 yılında iPhone’lar için piyasaya sürülen UFO on Tape adlı oyunun devamı niteliğinde. Oyunda, gökyüzünde UFO arıyorsunuz ve onları videoya çekmeye çalışıyorsunuz.

Eğer mobil oyun oynamayı seviyorsanız ve bir iOS cihazınız varsa, 4.99 dolar’lık abonelik ücretiyle Apple Arcade hizmetine abone olabilirsiniz. Üstelik Apple, sürekli olarak yeni oyunlar ekleyerek Arcade hizmetini büyütmeye devam ediyor.