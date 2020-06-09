Apple ARM Tabanlı Mac Modelleri ile Karşımıza Çıkabilir

Apple önümüzdeki günlerde WWDC 2020 etkinliğini çevrim içi olarak herkese açık bir şekilde yayınlayacak. Bu etkinlikte şirkete ait işletim sistemlerinin yeni sürümlerine dair ilk detayları ve bazı yeni cihazları ve teknolojileri görmeyi bekleyebiliriz. Nitekim yeni sızıntılar şirketin ARM tabanlı Mac modelleri üzerinde çalıştığını işaret ediyor. İşte sızıntılara dair merak edilen detaylar!

ARM Tabanlı Mac Modelleri Ne Zaman Çıkacak?

22 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olan WWDC 2020 sırasında Apple'ın Mac ve MacBook modellerinde gerçekleştirmeyi planladığı önemli bir değişikliğin duyurulacağı iddia ediliyor. Buna göre şirket, yeni nesil modellerde kendi işlemcilerine yer verebilir. Söz konusu iddiaların kaynağında tutarlı sızıntıları ile tanınan Bloomberg yer alıyor ve bu da iddiaların sağlam bir temelde olduğunu işaret ediyor.

Apple'ın tıpkı iPhone ve iPad modellerinde olduğu gibi Mac ve MacBook modellerinde de kendi işlemcisini oluşturmayı planladığı, aslında uzun bir süredir bilinen bir gerçekti. Buna karşın bunun ne zaman olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı için bir söylentiden ileri gitmiyordu.

Şimdi, eğer sızıntılar doğru ise buna yönelik ilk duyuruları bu ayın içerisinde almayı bekleyebiliriz. Tabii bu cihazlarla bu sene içerisinde karşılaşmayı beklemek pek de doğru olmaz. Bu noktada ARM tabanlı modellerle 2021 yılından itibaren karşılaşmamız oldukça mümkün gibi gözüküyor.