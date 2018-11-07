Apple Artık 1 Trilyon Dolarlık Bir Şirket Değil!

Dünyada 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olan Apple, yeni iPhone’ların yeterli ilgiyi görmemesinin de etkisiyle bu ünvanını kaybetti.

ABD’li teknoloji devi, ağustos ayında 1 trilyon dolar piyasa değerini görmüş ve tarihte bunu başaran ilk şirket olmuştu.

Apple, 2018’in üçüncü çeyreğinde başarılı bir performans göstermesine rağmen, gelişmekte olan pazarların ekonomik olarak zayıflaması sebebiyle yıl sonu satış hedeflerinin gerisinde kalacağını açıklamıştı.

Her ne kadar şirket, bundan sonra cihazların birim satışlarıyla ilgili bilgilerin paylaşılmayacağını söylese de, yeni iPhone’ların satışlarıyla ilgili yayınlanan kötü bir rapor, Apple’ın kamuoyundan gizlemek istediği sıkıntıları açığa çıkardı.

Japonya’nın en büyük finansal yayın organlarından Nikkei Asian Review 'da yayınlanan rapor, iPhone XR'a gelen taleplerin beklenenden çok daha düşük olduğunu iddia ediyor.

Rapor, Apple’ın Asya’daki tedarikçilerini de vurdu. Haberlerin ardından Foxconn, Pegatron, Largan Precision, Flexium Interconnect ve AAC Technologies'in hisse senedi fiyatları önemli oranda geriledi. Buna ek olarak, yeni iPhone ailesinin en gözde üyesi olarak gösterilen XR’ın üretim hatlarının da durdurulduğu öğrenildi.

Borsada son 6 yılın en kötü iki gününü yaşayan Apple, geçtiğimiz birkaç gün içinde yaşanan tökezlemelerin ardından piyasa değeri olarak 1 trilyon doların altına düştü.

Cupertinolu teknoloji devi, toplam satış rakamlarının düşmesine rağmen iPhone fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte kasasına daha fazla gelir koyuyor. Dolayısıyla şirketin, üzerindeki kara bulutları dağıtıp ve yeniden 1 trilyon dolar barajını geçmesi içten bile değil.

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