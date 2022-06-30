Apple'dan Beklenmedik Geri Adım: Artık Alternatif Ödeme Sistemlerine İzin Veriyor

Apple, Güney Kore'deki App Store geliştiricilerine artık uygulamalarında alternatif ödeme sistemleri sunmaya başlayabileceklerini bildirdi. Değişiklik, ülkenin uygulama mağazasında geliştiricilerin kendi uygulama içi satın alma sistemlerini kullanmasını istemesini yasaklayan bir yasayı geçirmesinin ardından geldi.

Apple'ın Güney Kore'de dağıtılan uygulamalarla ilgili geliştirici güncellemesi, Apple'ın ‌App Store‌'un "uygulamaları keşfetmek ve indirmek için güvenli ve güvenilir bir yer olarak tasarlandığını" söylemesiyle başlıyor ancak değişikliğin yalnızca şirketin yasalara uymasını sağlamak için yapıldığını açıklayarak devam ediyor:

"Güney Kore'deki Telekomünikasyon İş Yasası, yakın zamanda Güney Kore'deki uygulama pazarı operatörleri tarafından dağıtılan uygulamaların, uygulamalarında alternatif bir ödeme işleme seçeneği sunmasına izin verilmesini zorunlu kılmak için değiştirildi. Apple'ın uygulama içi satın alma sistemini kullanmaya devam etmek isteyen geliştiriciler bunu yapabilir ve başka bir işlem yapılması gerekmez."

Apple Alternatif Ödeme Sistemlerine Destek Vermeyeceğini Belirtiyor

Apple, geliştiricileri yetkiyi kullanmanın, Satın Almadan Sor ve Aile Paylaşımı gibi bazı ‌App Store‌ özelliklerinin kullanıcıları tarafından kullanılamamasına neden olacağı konusunda uyarıyor. Apple, bunun nedeninin ‌App Store‌'un kendi ödeme sisteminin dışında gerçekleşen ödemelerin doğrulanamaması olduğunu açıklıyor:

"Apple kullanıcılara para iadesi, satın alma geçmişi, abonelik yönetimi ve alternatif bir satın alma yöntemiyle dijital ürün ve hizmet satın alırken karşılaşılan diğer sorunlar konusunda yardımcı olamayacak."

Apple'ın geçmişte yaşadığı alternatif ödeme sistemleri konusundaki problemleri, pek çok firma ile birbirine düşmesi ve durumun mahkemeye taşınması ile sonuçlanmıştı. Güney Kore'deki bu yeni karar, gelecekte atılacak adımlar adına öncü olabilir.