Apple Artık Size Sormadan Zamlı Aboneliklerinizi Yenileyebilecek

Apple, otomatik yenilemeyi sorunsuz hâle getirmesi beklenen ancak aynı zamanda sürpriz ücretlere yol açabilecek abonelik politikasındaki bir güncellemeyi duyurdu. Eski politikaya göre teknoloji devi, son zamanlarda fiyatını yükselten bir abonelik için ücret alınmadan önce kullanıcılardan bunu seçip seçmemelerini soruyordu ancak şimdi ileriye dönük olarak, geliştiricilerin bir dizi koşulu yerine getirdikleri sürece otomatik olarak daha yüksek fiyatlar talep etmelerine izin verecek.

Apple, kullanıcıları fiyat artışını e-posta ve anlık bildirim yoluyla önceden bilgilendirecek ancak ücretlendirilmeden önce abonelikten çıkmak tamamen kullanıcıların elinde olacak. Artık otomatik bir iptal ve yenilememe durumu olmayacak.

Şirket yaptığı duyuruda, geliştiricilerin fiyatlarını yılda bir defadan fazla artırmazlarsa özelliği kullanabileceklerini söyledi. Ayrıca artış, mevcut abonelik fiyatı üzerinden 5$ ila %50'sini veya mevcut yıllık abonelik fiyatı üzerinden 50$ ila %50'sini geçmemelidir. Bu, daha önce 10$ olan bir abonelik için kullanıcılardan otomatik olarak 15$ doların tahsil edileceği anlamına geliyor.

Apple, Kullanıcıların Fiyat Artışı Bildirimlerini Umursamadığını Belirtiyor

Apple, kullanıcıların daha yüksek abonelik fiyatlarını tercih etmelerini isteyen bildirimleri kaçırma eğiliminde olduklarını ve bunun da hizmetlerini kesintiye uğrattığını söylüyor. Eğer öyleyse fiyat artışlarıyla ilgili bildirimleri de kaçırmaları muhtemeldir. Geliştiriciler bu özelliği yalnızca fiyatları yılda bir kez değiştirdikleri takdirde kullanabildikleri için suistimal etme gibi durumların yaşanması beklenmiyor. Yine de bütçeniz kısıtlıysa birdenbire, ödeyeceğinizden daha yüksek fiyatlar talep edilmediğinden emin olmak için ara sıra e-postalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu politika kullanıcılar için mi faydalı yoksa servisleri sağlayan şirketler için mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.