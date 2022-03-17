Apple Artık Yeni iPhone Fabrikalarını Çin'de Açmayı Düşünmüyor

Akıllı telefonlarına sürekli artan talep sayesinde Apple, iPhone'u üretmek için sürekli olarak yeni tesisler arıyor gibi görünüyor. Şimdiye kadar bu talebin çoğu, Foxconn ve Pegatron gibi sözleşmeli üreticilerin her gün binlerce iPhone ürettiği Çin'deki devasa üretim tesisleri tarafından karşılanıyordu.

Çin ve ABD arasındaki ilişki yıllar içinde kötüleştiğinden, Apple üretim noktalarını benzer noktalarda tutma konusunda giderek daha fazla endişeli görünüyor. Görünüşe göre Apple ve üretim ortakları, potansiyel bir iPhone üretim merkezi olarak daha farklı ülkeleri tercih etmeye başladılar. Şu anda yeni yeni çalışmalar başlayan Hindistan ilk gözde nokta gibi görünüyor.

Apple'ın Hindistan'a karşı artan yakınlığını gösteren birkaç yeni gelişme oldu. Son olarak Apple'ın en büyük üretim şirketlerinden biri olan Pegatron, iPhone'ları Hindistan'daki ilk fabrikalarında üretmeye başladı. Pegatron'un yeni iPhone üretim tesisi, Hindistan'ın hâlihazırda Wistron ve Foxconn'a ait iki üretim tesisine ev sahipliği yapmasıyla birlikte, Hindistan'da son beş yılda ortaya çıkan bu tür üçüncü tesis olma özelliğini taşıyor. Bu da Hindistan'ı Çin dışında iPhone'ları bir araya getiren tek ülke yapıyor.

Pegatron'un Hindistan'daki yeni iPhone fabrikasının farkı ne?

Rapora göre Pegatron'un yeni iPhone fabrikası Nisan ayı sonundan önce faaliyete geçecek. Tesisin başlangıçta iPhone 12 serisi cihazları monte etmeye başlaması bekleniyor ve bunu takip eden aylarda iPhone 13 serisine geçilecek. Buna ek olarak Pegatron önümüzdeki yıl tesiste çalışmak üzere 6.000'den fazla kişiyi işe almayı planlıyor.

Pegatron'un iPhone üretim tesisini Hindistan'daki mevcut fabrikalardan farklı kılan şey, fabrikada monte edilen iPhone'ların büyük bir bölümünün ihracat için ayrılacak olması. Bu, Apple'ın politikasında önemli bir değişiklik çünkü şimdiye kadar Hindistan'da yapılan iPhone'ların %70'i Hindistan'da satılmıştı. Bu fabrikada üretilen iPhone'ların bir kısmı Hintli tüketicilerin eline geçmeye devam edecek olsa da, Hindistan'da yapılan iPhone'ların yakın gelecekte ABD ve Avrupa'ya ihraç edilmesi bekleniyor.

Şirketin ülkede katlanarak büyüdüğü göz önüne alındığında, Apple'ın Hindistan akıllı telefon alanına olan ilgisi devam edecek gibi görünüyor. Apple'ın 2021'deki satışları Hindistan'da yüzde 108 gibi büyük bir büyüme gördü ve şirket ülkenin en hızlı büyüyen akıllı telefon markalarından biri hâline geldi. Apple'ın daha geçen yıl ülkede 5 milyondan fazla iPhone sattığı da tahmin ediliyor. Böylesine fiyat bilincine sahip bir pazarda bu rakamlar dikkate değer bir başarı. Mevcut beklentiler, Apple'ın Hindistan'da daha da iyi bir 2022 yılı geçireceği yönünde.