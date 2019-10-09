Apple, Artırılmış Gerçeklik Gözlüğünü 2020’de Tanıtabilir

Uzun zamandır Apple’ın bir artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü piyasaya süreceğine dair söylentiler duyuyoruz. Bunun doğruluk payı henüz bilinmese de Apple’ın AR teknolojilerine büyük ilgi duyduğu biliniyor. Çünkü Apple şimdiye kadar bazı AR teknoloji şirketlerini satın almış ve iOS’ta çeşitli AR özelliklerine yer vermişti.

Şimdilerde ise bu konuda iyi haberler ortaya çıktı. Eğer Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun söyledikleri doğruysa, Apple’ın AR cihazını 2020’nin ikinci çeyreğinde göreceğiz. Bu konuda Kuo’ya güvenebiliriz gibi görünüyor çünkü kendisi Apple ile ilgili söylenti ve tahminler konusunda oldukça iyi bir geçmişe sahip.

Apple her yıl genellikle birkaç etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri yılın başlarında düzenleniyor ve yeni MacBook’lar ile ilgili oluyor. Bunun ardından ise genellikle WWDC etkinliği düzenleniyor ki bunun 2020’nin ikinci yarısında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Apple’ın AR gözlüğünü bu etkinlikte tanıtması ihtimali de kulağa oldukça mantıklı geliyor.

Aslında Kuo’nun bu iddiası, Apple’ın AR cihazı geliştirmeyi durdurduğunu iddia eden DigiTimes’ın daha önceki bir raporuyla çelişiyor gibi görünüyor. Fakat iOS 13’te bulunan bir kod, Apple’ın bu cihaz üzerinde çalışmaya devam ettiğini işaret ediyor.