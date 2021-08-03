Apple Aşı Karşıtlarını Buluşturan Arkadaşlık Uygulamasını Sildi

Apple'dan aşı karşıtı arkadaşlık uygulamasına hamle geldi. Apple, aşısızlar için bir flört uygulaması olan Unjected'i App Store'dan kaldırdı. Apple, uygulamanın uygunsuz bir şekilde "COVID-19 pandemisine atıfta bulunduğunu" söyledi.

Apple, Covid-19 içeriğine yönelik politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle aşı olmayan kişilere yönelik geliştirilen arkadaşlık uygulamasını App Store'dan kaldırdı.

Unjected, aşılanmamış insanlar için bir tanışma ve topluluk uygulamasıdır. Bu hafta sonu App Store'dan kaldırıldı ve Instagram hesabı da sosyal medya platformu tarafından devre dışı bırakıldı.

Unjected isimli uygulama, Hawaii'de yaşayan 27 yaşındaki Shelby Thomson ve 37 yaşındaki Heather Pyle isimli iki anne tarafından kuruldu. Uygulama sahipleri, Facebook ve Apple'dan gelen bu baskıyı bir nevi sansüre benzetti. Cumartesi günü Instagram'da yayınlanan bir videoda Thomson şunları söyledi: "Elimizdeki tek açıklama, tıbbi özerkliklerini ve seçim özgürlüklerini destekleyen saygılı bir grup insan olduğumuzdur. Ancak tabii ki Apple bizi kaldırdı."

Apple aşı karşıtı arkadaşlık uygulamasının fişini çekti

Uygulama daha önce App Store tarafından reddedilmişti ancak Apple, sosyal yayın ve kan bankası da dahil olmak üzere çeşitli özellikleri sildiği güncellemelerden sonra uygulamayı yeniden etkinleştirdi.

Apple'ın bir sözcüsü Insider'a yaptığı açıklamada, kurucuların uygulamalarının aşılanmamış bireylere yönelik olduğunu söylediği yayınlanmış röportajlara dayanarak uygulamanın Apple'ın Covid-19 içeriğine yönelik politikalarını ihlal ettiğini belirtti. Sözcü, "Sosyal ağ uygulamanız, konseptinde uygunsuz bir şekilde Covid-19 pandemisine atıfta bulunuyor" dedi.

Bir muhabirle iletişime geçtikten sonra uygulamanın kaldırıldığını söyleyen Bloomberg News haberinin ekran görüntüsünü yayınlayan Unjected şunları aktardı: "Sesimizi kullanmalıyız. Özgürlüklerimizin sansürlenmesiyle mücadele ediyoruz ve durmayacağız."

Unjected'in 25 bin takipçiye sahip olan Instagram sayfası, ihbarların ardından silindi. Uygulama sahibi Thomson, Instagram ile iletişime geçilmesinin ardından sayfalarının sosyal medya platformu tarafından devre dışı bırakıldığını söyledi. Yeni bir Instagram sayfası açarak açıklamada bulunan Unjected, "Instagram bizi 25 binden sildi. Bu sabah @the.unjected sayfamız herhangi bir uyarı veya uyarı olmaksızın kaldırıldı" dedi.

Şirket, web sitesini mümkün olduğunca harika hale getirmenin daha kolay olabileceğini ve web sitenin kapatılamadığı söyledi. Thomson, uygulamanın 18.000 kez indirildiğini ve Apple'a bir itiraz gönderdiğini ancak talebin yanıt bulacağını beklemediğini belirtti.