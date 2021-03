Apple, Bağımsız Onarım Programı Genişletildi: Türkiye Dahil Edildi

Apple, bağımsız onarım programı nedir? Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile bağımsız onarım programına Türkiye de dahil edildi. Gelin hep beraber detaylara yakından bakalım.

Apple'ın Bağımsız Onarım Sağlayıcısı programı yakında 200'den fazla ülkede, Apple ürünlerinin satıldığı hemen hemen her ülkede kullanıma sunulacak.

İlk olarak 2019'da başlatılan ve geçen yıl Avrupa ve Kanada'ya genişletilen program, garanti dışı hizmet veren teknik servislere güvenli ve güvenilir onarımlar sunmak için orijinal Apple parçalarına, araçlarına, onarım kılavuzlarına ve tanılama araçlarına erişimini sağlıyor.

Programa katılan tüm teknik servisler, Apple'ın ücretsiz eğitimine ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları (AASP'ler) ve Apple Store'daki aynı orijinal parçalara, araçlara, onarım kılavuzlarına erişebiliyor. Apple'ın Bağımsız Onarım Sağlayıcısı programına katılmak için teknik servislerin herhangi bir ücret ödemesine gerek bulunmuyor. Onarım sağlayıcılarının onarımları gerçekleştirecek Apple sertifikalı bir teknisyene sahip olmaları gerekiyor. Sertifikasyon sürecinin basit ve ücretsiz olduğu açıklandı.

Bu haftanın sonlarından itibaren, aşağıdaki ülkelerde bulunan teknik servisler Bağımsız Onarım Sağlayıcısı olmak için başvuru yapabilecek:

Başvurular https://support.apple.com/irp-program adresinden yapılacak.

Bu yılın ilerleyen günlerinde Bağımsız Onarım Sağlayıcı programı şu ülke ve bölgelerde başlayacak:

Albania, Algeria, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bermuda, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, British Virgin Islands, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Costa Rica, Curaçao, Democratic Republic of the Congo and Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Republic of Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Iraq, Israel, Ivory Coast, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Liberia, Libya, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Moldova, Montenegro, Montserrat, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands Antilles, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Macedonia, Oman, Palestine, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Rwanda, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Sint Maarten, Somalia, South Sudan, Spanish Virgin Islands, St. Barthelemy, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Martin, St. Pierre and Miquelon, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, Uganda, Ukraine, Uruguay, US Virgin Islands, Uzbekistan, Venezuela, Wallis and Futuna, Zambia, and Zimbabwe.