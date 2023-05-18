Apple, Beats Studio Buds+ Kulaklığını Tanıttı: Şeffaflığı Kadar Güçlü!

Apple, yan markası Beats altında yeni kablosuz kulaklık çıkardı ve markaya Beats Studio Buds+ adını verdi.

Bu yeni kulaklık en yeni aktif gürültü engelleme ve uzamsal ses teknolojisine sahip. Kulaklığın en dikkat çekici özelliği, Nothing Ear'ın şeffaf kulaklıklarıyla karşılaştırmalara neden olan şeffaf tasarımları. Bununla birlikte, onu diğerlerinden ayıran şey, benzersiz bir şekle, tasarıma ve şarj kutusu boyutuna sahip olmasından geçiyor.

Beats Studio Buds+ Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Beats Studio Buds+, tek bir şarjla 9 saate kadar pil ömrü sunuyor ve şarj kutusunu da hesaba kattığınızda bu süre 36 saate kadar çıkıyor. Kulaklık hem iOS hem de Android cihazlara kolayca bağlanacak şekilde tasarlanmış, bu nedenle uyumluluk sorunları hakkında endişelenmenize de gerek yok.

Ayrıca "yükseltilmiş" mikrofonlar, "akıllı" bir ses hedefleme algoritması ve "tamamen yeni" bir akustik mimari sayesinde yüksek kaliteli arama performansı sunuyor.

Apple, ürünlerini sürekli olarak geliştirmesi ve yükseltmesiyle tanınıyor ve Beats Studio Buds+ da bu konuda istisna değil. Apple, bu kulaklığın zaten etkileyici olan Studio Buds'a göre "1,6 kata kadar daha güçlü" aktif gürültü engelleme ve "2 kata kadar" daha iyi şeffaflık sağladığını vaat ediyor.

Apple ayrıca pil ömrünü, bağlanabilirliği ve genel ses kalitesini de geliştirdiğini belirtirken, kulaklık Hey Siri, Find My ve Audio Switch özelliklerini de destekliyor.

Beats Studio Buds+ Fiyatı

Studio Buds+'ın Şeffaf, Fildişi ve Siyah/Altın olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. Global fiyatı 169,99 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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