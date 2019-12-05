Apple Billie Eilish Belgeseli İçin Servet Ödedi

Yakın zaman sonra Netflix benzeri bir tür yayın platformu açmaya hazırlanan Apple, Apple TV+ adını vereceği platformun çıkışında yayınlayacağı içerikler için milyonlar ödemeye devam ediyor. Bugün yayınlanan haberlerde şirketin, Billie Eilish Belgeseli için bir yapımcıya 25 milyon dolar ödediği iddia edildi.

RJ Cutler tarafından yönetilen ve halihazırda çekimleri tamam belgeselin yayıncısı Interscope Records, belgesel için 1 ila 2 milyon dolar arasında bir harcama yapmıştı. 17 yaşındaki Billie Eilish’in yükselişinin ele alındığı belgesel, ünlü şarkıcının popüleritesinin en yukarıda olduğu bugünlerde birçok yayıncı kuruluşun ilgisini çekti ve yaşanan çekişme sonrasında belgeseli 25 milyon dolara Apple kaptı.

Kasasında 200 milyar dolardan daha fazla para olduğu bilinen Apple, birkaç sene önce çalışmalarına başladığı Apple TV+ projesi için ilk etapta 1 milyar dolar bütçe ayırmıştı. Platformun kullanıma açıldığı ilk gün büyük etki yaratması için çaba gösteren şirket, birçok büyük yayıncı ve yapımcı ile anlaşmalar imzalamıştı.

Milyonlarca Billie Eilish hayranının ilgisini çekeceğine kesin gözüyle bakılan belgeselin ise Apple TV+ ile birlikte 2020 yılında hizmete açılması, söylenenler arasında yerini aldı.