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Apple, Bing Arama Motorunu Gözden Çıkardı

Apple, Bing Arama Motorunu Gözden Çıkardı
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Gökhan Abay
Gökhan Abay İnternet

Teknoloji devi Apple, iOS ve Mac cihazları için radikal bir karar aldı. Bu platformlarda yapılacak olan aramalar için Google'ı kullanacağını açıklayan şirket, Microsoft'un sahibi olduğu Bing arama motoru ile ilişkisini sonlandırdı.

Apple, Mac cihazlarda Spotlight, iOS cihazlarda da Siri üzerinden yapılan aramalar için artık Google'ı tercih ettiğini duyurdu. Yapılan aramalarda tutarlılığı önemsediğini vurgulayan şirket, video ve internet aramaları için kullanıcılarını Google'a yönlendirecek. Bing arama motoru ise sadece görsel aramaları için kullanılacak. 

Geçtiğimiz günlerde sizlerle Apple neden kendi arama motorunu yapmıyor? isimli bir makale paylaşmıştım. Bu makalede topladığım bilgiler ışığında bir sonuca ulaşmaya çalıştım. Yazıyı okuduysanız şöyle bir ifade kullandım: "Apple bugün -görece- dünyanın en iyi akıllı telefonlarını ve dizüstü bilgisayarlarını üretiyor. İnternet dünyasının kralı ise Google. Cupertino merkezli şirket arama motoru işine girmek isteseydi çok zor bir yol izlemesi gerekecekti." Görünen o ki şirket, internetin kralı ile yoluna devam ediyor.

Diğer yandan, Apple'ın Google ile dolgun bir anlaşması bulunuyor. Safari'de veya diğer arama yapılabilen uygulamalarda Google, her yıl Apple 3 milyar dolar para ödüyor. Durum böyle olunca Bing arama motorunun da pek bir önemi kalmıyor. Yine de şirket, Microsoft ile güçlü ilişkilerinin olduğunu ifade ediyor. 

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ETİKETLER: Apple google bing arama motoru

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