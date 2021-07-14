Apple Bitcoin Satın Aldı İddiası: Milyarlarca Dolar Harcadığı Söyleniyor

Sosyal medyada Apple Bitcoin satın aldı söylentilerinin ardı arkası kesilmiyor. Twitter kullanıcılarının gündemde tuttuğu iddialar, teknoloji devinin milyarca dolar harcayarak BTC satın aldığına işaret ediyor.

Apple Bitcoin Satın Aldı Söylentileri Doğru mu?

Apple'ın yakın bir tarihte milyarlarca dolarlık bir BTC alımını açıklayacağına ilişkin söylentiler özellikle Twitter'ı karıştırdı. Örneğin Galaxy Trading isimli bir Twitter kullanıcısı, teknoloji devi hakkında ortaya atılan söylentilerin devam etmesine en çok katkı sağlayan isimlerden biri oldu.

Kullanıcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir tweette söylentilere göre Apple'ın 2 milyardan dolardan fazla bir harcama yaparak Bitcoin aldığına yer verdi.

ChainLeak CEO'su Joshuwa Roomsburg de söylentilere göre satın alma işlemi için 2,5 milyar doların gözden çıkarıldığını ifade etti. Roomsburg eğer söylentiler doğru ise iPhone alacağını ancak onu kullanmayacağını, sadece bir anı olarak kalması için saklayacağını söyledi.

Rumor has it, #Apple will make an announcement today that they have purchased $2.5B in #Bitcoin



If that happens, I'll buy the latest #iPhone TODAY! I won't use it, I'll just keep it as a souvenir for when #BTC started it's climb to $100k. ⏳ Imagine what alts will do! pic.twitter.com/YyNWSUzz7V — Joshuwa Roomsburg 🌎⛓️ (@JoshRoomsburg) July 12, 2021

Peki, Apple'ın Bitcoin ve kripto para birimleri ile ilgili oldukça karışık geçmişi varken ortaya atılan iddiaların herhangi bir noktasında gerçeklik payı bulunuyor mu? Bu şimdilik bir soru işareti olarak kalacakmış gibi görünüyor. Şirket, konu hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Sosyal medya kullanıcılarının günlerdir konuştuğu söylentiler bu nedenle şimdilik herhangi bir kesinlik içermiyor.

Söylentilerin doğruluğu hakkında şu anda herhangi bir tahminde bulunmak mümkün olmasa da Apple'ın satın aldığına ilişkin bir açıklama yapması durumunda olabileceklerle ilgili öngörüde bulunulabilir.

Tesla, şubat ayının başında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurduğunda BTC bir gün içinde %20 yükseliş görmüştü. Bu, nisan ayında Bitcoin'in yaşadığı büyük patlamanın en önemli nedenlerinden biri oldu.

Kullanıcıların beklentileri de bu nedenle Apple'ın kripto para birimini satın alması halinde Tesla'nın Bitcoin satın almasında yaşananlara benzer bir olayın meydana gelmesi çevresinde oluşuyor. Şirketin BTC'nin yükselmesine oldukça büyük katkı sağlama ihtimali yüksek olsa da ileri sürülen iddialar bir noktada gerçekle örtüşmüyor.

OnChain Capital CEO'su Ran Neuner, Apple'ın BTC almasının mümkün olduğunu belirtse de teknoloji devinin en azından yakın bir tarihte bu tür bir hamlede bulunmayacağını söyledi.