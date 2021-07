Apple Bitcoin Satın Aldı İddiası: Milyarlarca Dolar Harcadığı Söyleniyor

Sosyal medyada Apple Bitcoin satın aldı söylentilerinin ardı arkası kesilmiyor. Twitter kullanıcılarının gündemde tuttuğu iddialar, teknoloji devinin milyarca dolar harcayarak BTC satın aldığına işaret ediyor.

Apple'ın yakın bir tarihte milyarlarca dolarlık bir BTC alımını açıklayacağına ilişkin söylentiler özellikle Twitter'ı karıştırdı. Örneğin Galaxy Trading isimli bir Twitter kullanıcısı, teknoloji devi hakkında ortaya atılan söylentilerin devam etmesine en çok katkı sağlayan isimlerden biri oldu.

Kullanıcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir tweette söylentilere göre Apple'ın 2 milyardan dolardan fazla bir harcama yaparak Bitcoin aldığına yer verdi.

ChainLeak CEO'su Joshuwa Roomsburg de söylentilere göre satın alma işlemi için 2,5 milyar doların gözden çıkarıldığını ifade etti. Roomsburg eğer söylentiler doğru ise iPhone alacağını ancak onu kullanmayacağını, sadece bir anı olarak kalması için saklayacağını söyledi.

Rumor has it, #Apple will make an announcement today that they have purchased $2.5B in #Bitcoin



If that happens, I'll buy the latest #iPhone TODAY! I won't use it, I'll just keep it as a souvenir for when #BTC started it's climb to $100k. ⏳ Imagine what alts will do! pic.twitter.com/YyNWSUzz7V