Apple'dan Vücut Analizi Teknolojisi Geliyor: Body ID!

Apple, Touch ID ve Face ID'nin ötesinde, kimliği doğrulamak ve sağlık analizi yapmak için bir kullanıcının tüm vücudunun taranabileceği Body ID teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Yeni açıklanan "Vücut Kompozisyonu Analiz Devresine Sahip Elektronik Cihazlar" adlı patent başvurusu, iPhone gibi bir cihazın bu tür taramalar yapabileceğini ve sonuçlara bağlı olarak "kullanıcıların yararına" olan faydalı öneriler sağlayabileceğini açıklıyor.

Bu, en basit ifadeyle kilo aldığınızda iPhone'unuzun size haber vereceğini söylemenin güzel bir yolu. Kulağa Face ID kadar hızlı ya da kullanışlı gelmese de bu teknoloji ilk etapta ayrı ve büyük bir tarayıcı ya da vücudun bazı bölümlerinin fotoğrafını çeken bir iPhone tarafından kullanılabilir.

"Vücut görüntüleri için görüntü verileri, tüm vücudu tek bir görüntü karesinde yakalayarak ve/veya yüz, boyun, bel, bacaklar vb. gibi vücudun farklı bölümlerinin birden fazla görüntü karesini yakalayarak vücudu baştan ayağa tarayarak yakalanabilir."

Vücudunuzu Kullanarak Genel Sağlık Taraması Gerçekleştirilebilecek

Apple ayrıca yeni teknolojinin nihai amacını da şu şekilde açıklıyor:

"Örneğin, sağlık ve fitness verileri bir kullanıcının genel sağlık durumu hakkında bilgi sağlamak için kullanılabilir veya sağlık hedeflerini takip etmek için teknolojiyi kullanan bireylere olumlu geri bildirim olarak kullanılabilir."

Patent başvurularında her zaman olduğu gibi metin, çok fazla spesifik örneğe bağlı kalmadan, akla gelebilecek en geniş kullanım yelpazesini kapsamayı amaçlıyor. Patent başvurusunun asıl amacı, bir şeyin nasıl elde edilebileceğini tanımlamak üzerine olduğundan ve şirketler bu teknolojileri geliştirme aşamasında sıklıkla değiştirmeye eğilim gösterdiğinden şimdilik çok daha net detaylara sahip değiliz.