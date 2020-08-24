Apple, en popüler oyunların listesini paylaştı. Bu hafta oynanılması önerilen oyunlar oldukça dikkat çekici görünüyor. İşte Apple'ın bu hafta oynanmasını önerdiği 9 oyun.

iPhone ve iPad için Oyun Önerileri

Bu hafta oynanılması önerilen oyunların başında The Human Age geliyor. The Human Age aynı resimleri eşleştirerek bulmacaları çözebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor. Hemen aşağıdan oyunu indirebilirsiniz.

Listedeki bir diğer oyun olan Angry Birds Evolution mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu. Angry Birds Evolution güzel grafiklere ve sürükleyici bir hikayeye yer vermekte.

Like A Boss, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve bağımlılık yapıcı bir RPG oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek kaliteli grafiklerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda yeni topraklar kazanmak için mücadele ediyorsunuz.

Pixel Drifters: Nitro (Drift Ustası: Nitro), kuş bakışı kamera açısından oynanış sunması ve grafikleriyle nostalji yaşatan ücretsiz araba yarışı oyunu. Hemen aşağıdan oyuna göz atabilirsiniz.

Stack AR, iPhone ve iPad'de oynanabilir, artırılmış gerçeklik (AR) destekli blok dizme oyunu. Oldukça eğlenceli olan bu oyunu bizler de mutlaka denemenizi öneriyoruz.

Turretz, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz uzay savaşı oyunu. Oyun sadece görselleriyle değil, sesleri ve oynanışıyla da eski atari döneminin oyunlarını hatırlatıyor.

KAMI 2, mantık ve problem çözme yetilerinizi bir araya getirerek ilerleyebileceğiniz sürükleyici bir zeka çalıştırıcı mobil oyun. iPhone ve iPad’inize ücretsiz oynayabileceğiniz bulmaca oyununda olabildiğince az hamlede ekranı tek renge boyamaya çalışıyorsunuz

Man Vs. Missiles, zevkli bir aksiyon ve macera oyunu. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda füzeleri yok ederek ilerlemeye çalışıyorsunuz.

Cosmo Race farklı oyun türlerini eğlenceli bir şekilde bir araya getiren bir mobil yarış oyunu olarak tanımlanabilir.

Sizler bu hafta oynanması önerilen oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan önerdiğiniz oyunları paylaşmayı unutmayın! En güncel haberlere sitemizden ulaşabilirsiniz.