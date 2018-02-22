Apple, Bu İlkbaharda İki Yeni iPad Modeli Tanıtabilir

Apple'ın bu hafta içinde Avrasya Ekonomil Komisyonu'nun veri tabanına yeni cihaz kaydı yaptırması, Fransız blog sitesi Consomac'in gözünden kaçmadı. A1893 ve A1954 kod adındaki bu cihazlar, iOS 11 ile çalışan yeni iPad'ler olarak tanımlanıyor.

Geçen yıl Mart ayında 9.7 inçlik iPad'ini piyasaya çıkaran Apple, çok yakın bir zaman sonra iPad ailesine iki yeni üye daha ekleyecek. Yeni nesil iPad'lerin iOS 11.3 ile geleceği ve AR (Artırılmış Gerçeklik) deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağı söyleniyor.

Consomac'e göre, Apple'ın Avrasya Ekonomik Komisyonu veritabanına muhtemelen iPad olan iki yeni cihazı kaydetmesi, şirketin bu ilkbaharda söz konusu cihazları tanıtacağını gösteriyor.

Yeni iPad'ler iPhone X'in Face ID Teknolojisini Kullanabilir

Yeni iPad'lerin hem tasarım hem de özellik anlamında radikal bir değişim geçireceği söyleniyor. Fakat en merak edilen konuların başında, şirketin iPhone X'teki çerçevesiz ekranı ve Face ID teknolojisini iPad'lere de uygulayıp uygulamayacağı geliyor. Ancak veri tabanındaki bilgileri ve şu ana kadar çıkan sızıntıları hesaba katarsak, yeni iPad'in beklenenin de üstünde bir tasarıma ve performansa sahip olacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte ilkbaharda tanıtılacak iPad'lerin tahmin edildiği gibi Pro versiyon olmayabileceğini de belirtelim. Ancak şirket, iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12 ve watchOS 5 işletim sistemlerini tanıtacağı Haziran ayındaki WWDC 2018'de kesinlikle önemli bir şey açıklayacak.

Teknoloji devinin yeni ürünlerini tanıtacağı WWDC 2018 etkinliği 4 Haziran - 8 Haziran tarihleri arasında San Jose McEnery Konferans Merkezi’nde düzenlenecek.