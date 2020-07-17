Apple'ın Bu Sefer Yüzü Güldü: Ceza Almayacak

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Apple'ın bu sefer yüzü güldü. Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme çok önemli bir karar aldı. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Apple gibi büyük ABD'li teknoloji şirketleri dünya genelinde çok fazla dava ile uğraşıyor. Mesela sadece Avrupa'da bile bu firmaların oldukça yüksek oranlarda ceza kestiğini söyleyebiliriz. Apple, tüm bu cezalarda genellikle para ödemek zorunda kalıyordu. Ancak ilk defa para ödemek zorunda kalmadan bir cezayı atlatmanın keyfini yaşıyor. Avrupa Birliği ilk kez şirketle ilgili önemli ve olumlu bir karara imza attı.

Apple'ın cezası mahkeme tarafından bozuldu

AB mahkemesi, Apple'a İrlanda'da devlet desteğiyle seçici biçimde ekonomik fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının "yeterince kanıtlanamadığını" ve "hatalı" olduğunu ifade etti. Böylece Apple şirketi hiçbir ceza almadı. Daha doğrusu; önceki cezası iptal edilmiş oldu.

Herkes tarafından takip edilen AB Komisyonu kararınca; Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmedilmiş, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin AB’ye ödenmesi gerektiği söylenmişti. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlattı ve uzun bir süre davalarla uğraştı.

Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, ne yazık ki bu defa yeterince aktif olamadı. Sizce Avrupa Birliği bu kararında doğru olanı yaptı mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.