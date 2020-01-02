Apple Bu Yıl 2 Farklı iPhone SE 2 Tanıtabilir

Apple'ın yeni tanıtacağı iPhone modelleri hakında sızıntılar gelmeye başladı. Gelen raporlara göre, bu yıl iki farklı iPhone SE 2 modeli tanıtılacak.

DigiTimes: Apple 2020'de İki 'iPhone SE 2' Modeli Tanıtabilir

DigiTimes'a göre Apple, iki farklı iPhone SE 2 modeli duyuracak. iPhone SE 2 modellerinin özellikleri hakkında pek fazla detay bulunmuyor. iPhone SE 2 modellerinin LCD ekrana sahip olacağı konuşulmakta. 2020 yılının ilk yarısında iPhone SE 2 modelinin tanıtılması beklenmekte. iPhone SE 2'nin ekranın 4.7 inç olacağı söylenmekte.

Küçük ekranlı iPhone modeli olan iPhone SE 2'nin A13 Bionic işlemciden gücün alacağı ve 3 GB RAM'e sahip olacağı bilgisi sızdırıldı.

Apple Eylül ayında da 5.4, 6.1 ve 6.7 inç büyüklüğe sahip üç yeni akıllı telefon tanıtabilir. Apple Analisti Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde yeni iPhone modellerinin fiyatları çok yüksek olmayacak ve cihazlarda 5G teknolojisi yer alacağını söylemişti. Yeni iPhone modelleri kullanıcılar tarafından merakla beklenmekte.

Yeni iPhone modelleri hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!