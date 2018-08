Apple Bu Yıl Dördüncü Bir iPhone Modeli Daha Tanıtabilir

Apple ne zaman yeni bir iPhone modeli tanıtsa, genellikle daha eski modellerini de yeni modellerin yanında tekrar gündeme getiriyor. Böylece Apple eski modellerini, en yeni ve en gelişmiş iPhone’ları satın almayı pek düşünmeyenler için daha uygun fiyatlı iPhone’lar olarak göstermeye çalışıyor. Apple’ın geleneğini bu yıl da devam ettirmesi bekleniyor. Üstelik bunu yenilenmiş bir iPhone 7 modeli ile yapacağı söyleniyor.

iOS geliştiricisi Steve Troughton-Smith, yeni bir iPhone üretimine ait bazı referans kodlar keşfettiğini ve bunun iPhone 7’ye çok benzediğini iddia ediyor. Smith’e göre şu anda üretimde olan ve T500 kod adına sahip olan telefon A10 işlemcisiyle birlikte gelecek.

Cihazın iPhone 7 ile aynı ekran çözünürlüğüne ve aynı RAM’e sahip olacağı söyleniyor. Yeni telefonun tasarım açısından da iPhone 7’ye büyük oranda benzediği ifade ediliyor. Görünüşe bakılırsa Apple, henüz tüm modellerinde iPhone X’e benzer bir tasarıma geçmeyi düşünmüyor.

So as found by @_inside, Xcode 10b6 has references to an unreleased iPhone, the t500, with an A10 CPU and the same screen resolution & RAM of the iPhone 7. Presumably this would take the place of the existing iPhone 7 as the entry model iPhone (replacing the 6s in the lineup)