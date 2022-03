Apple Bugün Yeni 'Mac Studio' ve 'Studio Display'i Duyurabilir

Bloomberg'den Mark Gurman'ın çeşitli söylentilerine ve tweet'lerine göre bugünkü Apple etkinliğinde muhtemelen "Studio Display" olarak adlandırılan yeni bir bağımsız monitörün yanı sıra yepyeni bir "Mac Studio"nun duyurusunu görebiliriz.

Yeni Mac'in Mac Pro'dan daha küçük ancak Mac Mini'den daha güçlü olduğu söyleniyor, bu da onu profesyonellere yönelik kompakt, bağımsız bir bilgisayar olarak konumlandırabilir. “Mac Studio” adı ilk olarak geçen hafta 9to5Mac'teki bir raporda görünmüştü. Bu arada yeni monitörün (9to5Mac'in bildirdiği "Studio Display" modeli olabilir) iOS işletim sistemine sahip olacağı ve normalde iPhone'larda ve iPad'lerde bulunan Apple'ın A serisi yongalarından biri tarafından destekleneceği bildiriliyor. Apple'ın hem 5K hem de 7K modeller üzerinde çalıştığı iddia edilen raporlar olsa da monitörün kesin özelliklerine dair bir bilgi bulunmuyor.

Gurman her iki cihazın da "çıkışa hazır" olduğunu bildiriyor bu yüzden bugün bir duyuru bekliyor. Ancak daha önceki bir tweet'te Apple'ın Mayıs veya Haziran aylarında ek Mac'lerini piyasaya sürülebileceği ikinci bir sunum planladığını bildirmişti.

Running iOS = has an A-Series chip powering it.