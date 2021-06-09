Apple'ın 'Bul' Uygulaması Çevrim Dışı Çalışabilecek

7 Haziran - 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenmekte olan WWDC 2021 sırasında, özellikle yazılımsal ve donanımsal anlamda bazı önemli gelişmelere tanıklık ediyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkan yeni bir açıklamaya göre, Apple'ın 'Bul' uygulaması çevrim dışıyken dahi çalışabilecek ve cihazınızı bulabilecek.

Bul Uygulaması Çevrim Dışı Çalışacak!

iOS 15 Preview Features dokümanlarında yer alan detaya göre, kullandığınız cihaz kapatılmış olsa dahi Find My uygulaması aracılığı ile onu bulmanız mümkün hale gelecek. Cihazınız kapalı ya da çevrim dışı iken düşük güç tüketimi ile çalışmaya devam edecek olan sistem, kaybolan ya da çalınan cihazınızı bulmanıza yardımcı olmayı amaçlıyor.

Apple, en azından şu an için bu sistemin tam olarak nasıl çalışacağı konusunda net bir açıklama yapmadı ancak Bluetooth Low Energy ile desteklendiğini düşünmemiz oldukça mantıklı olacaktır. Yani iOS 15 ile cihazınız kapatılmış olsa dahi, tam olarak kapanmamış olacağını ve Bluetooth sinyali paylaşmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.

Bununla birlikte Aktivasyon Kilidi ya da Cihazımı Bul silinmiş olsa dahi, cihazınızın yerini tespit edebileceğiniz belirtiliyor. Üstelik bu durum, kullandığınız aygıt sıfırlansa ya da fabrika ayarlarına döndürülse bile kalıcı bir şekilde geçerli olacak. Ta ki, siz cihazı artık kullanmadığınızı belirtene dek.

Kaybolan iPhone / iPad / Mac / Watch Nasıl Bulunur?

iCloud Find internet sitesini ziyaret edin. Cihazınızda kurulu olan iCloud hesabı ile giriş yapın. Ses Çal / Kayıp Modu seçeneğine tıklayın.

Bu adımları takip ettiğinizde, kullandığınız cihazın son konumunu görüntüleyebilirsiniz. Cihazın size yakın bir noktada yer aldığını düşünüyorsanız, 'Ses Çal' butonuna tıklayabilirsiniz. Bu sayede kullandığınız aygıt sessizde olsa dahi yüksek sesli bir bildirim sesi çalmaya başlayacaktır. Akıllı telefonunuzu bulduğunuzda ekrandaki butona tıklayarak bildirimi kapatabilirsiniz. Şayet cihazınızı bulamıyorsanız, 'Kayıp Modu' seçeneğini aktifleştirmelisiniz. Buraya bir numara girdikten sonra, kaybolan cihazınızı bulan kişinin sizi aramasını sağlayabilirsiniz.