Apple Bul Uygulaması, 3. Taraf Cihazları da Desteklemeye Başlıyor

Apple Bul uygulaması, üçüncü taraf şirketlere de açıldı. Apple'ın takip etme özelliğini destekleyen ilk cihazlar başlangıçta VanMoof'un en yeni S3 ve X3 e-bisikletleri ve Belkin'in yeni kablosuz kulaklıkları Sonudform Freedom'u içerirken liste şimdi daha da genişletiliyor.

Şirketin bul özelliği ile ilgili yaptığı açıklama, akıllı ürün geliştiren herhangi bir şirketin Mad efor iPhone (MFi) programına bağlı kalma koşuluna uyduğu sürece Aple'ın özelliği ile uyumlu ürünler sunabileceği anlamına geliyor.

Apple'ın özelliğine bağlı olan üçüncü taraf ürünlerde Apple Bul ile çalıştığını gösteren bir rozete sahiptir. Apple'ın özelliğini kullanan kişiler söz konusu eşyaları ilgili bölümden yeni eşya olarak ekleyebilir ve onları adım adım takip etmeye başlayabilir.

Bul uygulaması, Apple'ın ürettiği iPhone, iPad ve Mac'lerden birine sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilen bir uygulamadır. Uygulama, kullanıcıların kendisine ait bir akıllı ürünü harita üzerinden takip etmelerine ve hatta onlar yanında olmasa dahi ses çalma, mesaj gönderme veya içerisindekileri tamamen silme gibi işlemleri uzaktan yerine getirmesine olanak sağlar.

Apple'ın UWB teknolojisine sahip olduğu söylenen AirTags isimli bir takip cihazı üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Apple geçen yılki WWDC'de (Apple Worldwide Developers Conference) bul uygulamasını üçüncü taraf şirketleri de içerecek şekilde büyütme planlarını duyurarak kullanıcıları meraklandırmıştı ve duyuruda verdiği sözü de tuttu.

Gelecekte başka hangi ürünlerin bulma özelliğini destekleyeceği henüz belli değil ancak Apple'ın şu an desteklediği ürünlerin (bisiklet, kulaklık vb.) çeşitliliği oldukça umut verici görünüyor. Şirketin önümüzdeki aylarda yapacağı açıklamada çok daha fazlası ortaya çıkabilir.

Apple Bul Uygulaması Ne İşe Yarar?