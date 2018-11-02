Apple Bundan Sonra Ne Kadar Cihaz Sattığını Açıklamayacak

Bu yılın üçüncü çeyreğinde gösterdiği performansla göz dolduran Apple’dan beklenmedik bir hamle geldi. Cupertinolu şirket, bundan sonra iPhone, iPad veya Mac’in birim satışlarıyla ilgili bilgilerin paylaşılmayacağını açıkladı.

Apple’ın Finansal İşler Müdürü Luca Maestri, yatırımcılarla yaptığı görüşmede, artık cihazların satış rakamlarını açıklayamayacaklarını söyledi.

Şüphesiz Apple’ın bu kararı, şirketin finansal açıdan ne kadar sağlıklı olduğunun belirlenmesi açısından analistlere çok daha az parametre sağlayacak, ancak ürün fiyatları geçmişe nazaran arttığı için artık hangi cihazın ne kadar sattığı bilgisi şirketin finansal sağlığının net bir göstergesi olmaktan çıktı.

Ürün yelpazelerinin geçmişe nazaran daha geniş olduğunu belirten Maestri, bu nedenle satış birimlerinin önceye oranla öneminin azaldığını ifade etti.

Apple’ın yeni nesil iPhone serisinin en donanımlı modeli olan XS Max 1.099 dolardan başlıyor. Apple Watch Series 4, 399 dolar, yeni iPad Pro 799 dolar ve yeni MacBook Air ise 1,199 dolarlık başlangıç fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Kısacası hangi ürünün ne kadar sattığı hikayenin küçük bir bölümünü oluşturuyor, ancak Apple’ın açıkladığı Q3 2018 raporuna baktığımızda bu çeyrekte 46.89 milyon iPhone satıldığını görüyoruz. Teknoloji devinin iPhone gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi. Tabii bunun en önemli nedeni iPhone'un bir yıl önceki ortalama satış fiyatının 618 dolardan 793 dolara çıkması olsa gerek.