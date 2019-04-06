Apple, Büyük Şirketlerden Uzmanları Transfer Etmeye Devam Ediyor

Son dönemlerde Apple, diğer büyük teknoloji şirketlerinden uzmanları kendi bünyesine katmaya çalışıyor. Adeta yetenek avcılığına çıkan Apple'ın son olarak gözüne kestirdiği uzman ise Google şirketinden.

Apple'ın cep telefonu satışları, bundan kısa bir süre önce ciddi bir düşüş yaşamaya başladı. Şirket, bu nedenle daha çok hizmet alanına doğru yönelmeye başladı. Apple, kısa bir süre önce Apple TV ve Apple Card gibi bazı hizmetlerini de tanıttı. Şirketin henüz yeni bir akıllı telefon ürünü tanıtmaması ise, akıllarda hizmet alanına yöneldikleri konusunda bir kanaat geliştirdi.

Apple yapay zeka konusunda iddialı

Şirketin son dönemlerde yaptığı anlaşmalara ve satın almalara bakarsak, daha çok AI içeren sektörlere yöneldiğini görüyoruz. Son olarak sanal gerçeklik alanında çalışan ABD'li bir şirket satın alınmıştı. Bu da Apple'ın çok yakın bir zamanda sanal gerçeklik ve yapay zekaya sahip sektörlere yöneleceğini gösteriyor.

Ancak şirketin yaptığı farklı çıkışlar bununla da sınırlı değil. Tesla'dan da bazı önemli mühendisler, Apple'a geçmesi için ikna edilmeye çalışıldı ve şirket bu konuda başarılı oldu. Tesla mühendislerinin otonom araçlar konusunda uzman olması ise Apple'ın otomatik pilot konusunda çalışmalar yürüttüğünü kanıtladı.

Şu an için şirketin kesinleşecek çalışma alanları

Sanal gözlük

Otonom araçlar

Sanal hizmetler

Yapay zeka

olacak gibi görünüyor. Muhtemelen bu liste, ilerleyen dönemlerde daha da fazla uzayacaktır.

Google şirketinde daha önce çok ciddi çalışmalar yapan ve G-mail de dahil bütün hizmetlerin geliştirilmesini sağlayan Goodfellow, artık Apple saflarında yer alıyor. AI konusunda yıllarca çalışmış olan Goodfellow, Apple şirketine önemli katkılarda bulunacak. Sizce de Apple, bu hamlelerle başarıya ulaşabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.