Eski Bir Apple Çalışanı Şirket Sırlarını Oppo'ya Sızdırmakla Suçlanıyor!

Şirketlerin, pazar paylarını ve teknolojik üstünlüklerini koruma mücadelesi, bazen etik kuralların zorlanmasına hatta çiğnenmesine yol açabiliyor. Bu durum, özellikle rakip firmaların gizli bilgilerini, ticari sırlarını veya patentli teknolojilerini ele geçirme girişimleriyle kendini gösterebiliyor.

Bu duruma son örnek Apple cephesinde gerçekleşti. ABD merkezli teknoloji devi, eski bir çalışanını, şirkete ait gizli bilgileri Çinli teknoloji firması Oppo'ya sızdırmakla suçlayarak yasal süreç başlattı. İşte detaylar!

Eski Apple Mühendisi, Apple Watch'ın Gizli Bilgilerini Oppo İle Paylaşmakla Suçlanıyor

Olayın merkezinde, Apple Watch ve Apple Watch Ultra'nın sağlık sensörleri üzerinde çalışan Chen Shi isimli eski bir mühendis var. Apple cephesinin aktardığı bilgilere göre, Ocak 2020'den bu yana şirkette çalışan Shi sadece birkaç ay önce ABD'den ayrılarak doğrudan Apple Watch'a rakip ürünler üreten Çin merkezli Oppo firmasında göreve başladı.

Apple'ın iddianamesinde yer alan bilgilere göre Shi, haziran ayının sonlarında iş arkadaşlarına ailesinin yanına dönmek için Çin'e yerleşeceğini ve yeni bir iş arayışının olmadığını söyledi. Ancak Çinli mühendisin aynı ayın başlarında Oppo'da bir pozisyonu çoktan kabul ettiği ortaya çıktı.

Dahası şirket, Shi'nin ayrılmadan önce gizli toplantılara katıldığını, belgeler topladığını ve şirket veritabanından gizli bilgiler içeren rapolar indirdiğini öne sürüyor. İddialara göre bu süreçte Shi'nin bilgisayarında yapılan aramalar da Apple'ın bu iddialarını destekler nitelikle. Öyle ki çalışanın bilgisayarında "macbook nasıl silinir" ve "biri paylaşılan bir dosyayı açtığımı görebilir mi" gibi aramalar yaptığı söyleniyor.

Eski Çalışanın Oppo İle Yazışmaları Ortaya Çıktı

Davanın en çarpıcı kanıtlarından biri, Shi ile Oppo Sağlık Başkan Yardımcısı Zi Zijing Zeng arasında geçen bir e-posta yazışması. Shi'nin Zeng'e gönderdiği e-postada şu ifadeler yer alıyor:

"30 Haziran'da başlamayı planlıyorum. Bu hafta ekibime istifa edeceğimi bildireceğim. Son zamanlarda, mümkün olduğunca çok bilgi toplamak için çeşitli şirket içi materyalleri gözden geçiriyor ve çok sayıda bire bir toplantı yapıyorum; hepsini daha sonra sizlerle paylaşacağım".

Apple, bu e-postaya yanıt olarak Zeng'in "tamam" ve "OK" emojisi göndermesini, suçun onaylanması olarak yorumluyor ve bu nedenle Oppo cephesinin de davada sanık olarak yer almasını gerektiğini belirtiyor.

Bu kapsamda firmanın isteği hem eski mühendisin hem de Oppo'nun mahkeme tarafından cezalandırılması. Apple avukatları, mahkeme heyetinden Oppo ve Shi'nin ticari sırları kullanmasını engelleyecek tedbir kararlarının alınmasını ve ikiliye cezai yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo cephesi sahiden de eski Apple çalışanı üzerinden Watch serisinin gizli bilgilerine erişmiş olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.