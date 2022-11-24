Apple Çalışanları Apple'ı Fabrikalarda Protesto Ediyor!

Apple tedarikçisi Foxconn, Çin'deki iPhone fabrikasının öfkeli protestolarla karşılaşmasından bir gün sonra, ödeme sistemlerindeki "teknik bir hata" için özür diledi. Videolar, yüzlerce işçinin Covid kısıtlamaları ve gecikmiş maaş iddialarıyla Zhengzhou kentindeki Dünya'nın en büyük iPhone fabrikasına yürüdüğünü gösteriyordu.

Protestoları canlı yayınlayanlar, işçilerin polis tarafından dövüldüğünü söyledi. Bir Foxconn çalışanı ise BBC'ye durumun çoktan kontrol altına alındığını belirtti.

Geçen ay, artan Covid vakaları fabrikanın kilitlenmesine neden oldu ve bu da bazı işçilerin fabrikalardan kaçıp evlerine gitmelerine neden oldu. Şirket daha sonra cömert ikramiye vaadiyle yeni işçileri işe aldı ancak bir işçi, bu sözleşmelerin değiştirildiğini, bu nedenle "söz verilen ikramiyeyi alamadıklarını" söyleyerek, yemek dahi yemeden karantinaya alındıklarını sözlerine ekledi.

Foxconn Çalışanlara Verdiği İkramiye Sözlerini Tutamıyor

CHINA: Protests getting out of hand at Foxconn iPhone plant in Zhengzhou tonight where workers are rebelling against Covid harsh restrictions and work environment pic.twitter.com/xwe2oAHYge — Joyce Karam (@Joyce_Karam) November 23, 2022

Perşembe günü Foxconn, "işe alım sürecinde teknik bir hata meydana geldiğini" belirten bir bildiri yayınladı ve yeni işe alınanların ücretinin "resmi işe alım ilanlarında kararlaştırılanla aynı" olduğunu ekledi. Firma, etkilenen çalışanlarla ücret ve ikramiyeler konusunda sürekli iletişim hâlinde olduklarını ve "çalışanların endişelerini ve makul taleplerini aktif olarak çözmek için" ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.

Bir işçi ayrıca Perşembe günü BBC'ye o zamandan beri 8.000 yuan (1120 $; 926 £) aldığını ve 2.000 yuan daha almaya hazır olduğunu söyledi. Artık protestocu olmadığını ve kendisinin ve meslektaşının Foxconn fabrikasına döneceğini sözlerine ekledi. Zhengzhou fabrikasında, iPhone 14 Pro ve Pro Max dâhil olmak üzere Apple cihazlarının üretimi için 200.000'den fazla kişi çalışıyor.

Ayrı bir gelişmede Perşembe günü yetkililer, şehirde altı milyondan fazla insanı etkileyen Covid testi negatif çıkmadıkça bölgeyi terk edemeyeceklerini söyleyerek şehre Covid karantinası uygulanması emrini verdiler. Covid karantinaları ülkede görünüşe göre bir süre daha sürecek ve bunun Apple'ı nasıl etkileyeceği merak konusu.