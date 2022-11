Apple Çalışanları Apple'ı Fabrikalarda Protesto Ediyor!

Apple tedarikçisi Foxconn, Çin'deki iPhone fabrikasının öfkeli protestolarla karşılaşmasından bir gün sonra, ödeme sistemlerindeki "teknik bir hata" için özür diledi. Videolar, yüzlerce işçinin Covid kısıtlamaları ve gecikmiş maaş iddialarıyla Zhengzhou kentindeki Dünya'nın en büyük iPhone fabrikasına yürüdüğünü gösteriyordu.

Protestoları canlı yayınlayanlar, işçilerin polis tarafından dövüldüğünü söyledi. Bir Foxconn çalışanı ise BBC'ye durumun çoktan kontrol altına alındığını belirtti.

Geçen ay, artan Covid vakaları fabrikanın kilitlenmesine neden oldu ve bu da bazı işçilerin fabrikalardan kaçıp evlerine gitmelerine neden oldu. Şirket daha sonra cömert ikramiye vaadiyle yeni işçileri işe aldı ancak bir işçi, bu sözleşmelerin değiştirildiğini, bu nedenle "söz verilen ikramiyeyi alamadıklarını" söyleyerek, yemek dahi yemeden karantinaya alındıklarını sözlerine ekledi.

CHINA: Protests getting out of hand at Foxconn iPhone plant in Zhengzhou tonight where workers are rebelling against Covid harsh restrictions and work environment pic.twitter.com/xwe2oAHYge