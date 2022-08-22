Apple Çalışanları Ofise Dönmek İstemiyor

Apple çalışanlarının, şirketin önümüzdeki aydan itibaren çalışanların haftada üç gün ofiste şahsen çalışmaya dönmelerini isteme planına karşı dilekçe verdikleri bildiriliyor.

Bu ayın başlarında Apple, şirket çalışanlarını önümüzdeki ayın başlarından itibaren haftada üç gün ofise dönmeleri gerektiği konusunda bilgilendirdi. Mevcut plan, personelin Salı, Perşembe ve ekibe göre değişen haftanın üçüncü günü ofise gelmesini gerektirecekti.

Financial Times'ın yeni bir raporuna göre Apple'da giderek artan sayıda çalışanın yeni plandan memnun olmadığı ve bunun yerine "yerinde esnek çalışma"yı savunduğu bildiriliyor. Rapor, Apple'ın etrafında dolaşan ve imza toplayan "Apple Together" grubu tarafından oluşturulan bir dilekçeye atıfta bulunuyor.

Apple Vermiş Olduğu Tarihte Israrcı

Apple, bir süredir çalışanlarını yüz yüze çalışmaya geri döndürmek için can atıyordu. Apple'ın CEO'su Tim Cook, Apple'ın "kültürümüz için çok önemli olan yüz yüze iş birliğini" korumak için ofise dönme hevesini savunuyor.

Dilekçede, Apple'ın çalışanların "birlikte farklı düşünmek" konusunda kendilerini rahat hissedebilecekleri esnek çalışmayı "yasaklama değil, teşvik etmesi" gerektiği belirtiliyor. Apple'ın çalışanların haftada üç gün ofiste şahsen çalışmasına yönelik mevcut planı 5 Eylül'de başlıyor.