Apple Çalışanları Sendikalaşıyor

Son günlerde teknoloji firmalarındaki çalışan şikayeti sesleri bir hayli yükseldi. Hatırlayacağız üzere geçtiğimiz hafta Tesla'dan 10.000 çalışanın çıkarılacağı haberlerinin sızmasıyla Elon Musk büyük tepki almıştı.

Teknoloji şirketleri içerisindeki işçi dayanışmasına bir yenisi daha eklendi. Yakın zamanda Towson Town Center'da bulunan Maryland Apple Store çalışanları sendikalaşma kararı aldı. Apple içerisindeki ilk sendika hareketi olarak adlandırılan bu olay teknoloji basınına bomba gibi düştü.

Başlangıçta saatlik 20 dolar olan ücretlerinin 22 dolara çıkarılmasını talep eden çalışanlar, gelecekte çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve çalışan haklarının genişletilmesi gibi taleplerde bulunacak.

Apple Sendikaya Karşı Çıktı

Apple Perakende ve İnsan Kaynakları sorumlusu Deirdre O'Brien, yapılan sendikalaşma çabalarına karşı çıktı. Bu çabanın işyerindeki çalışma ortamın bozacağını iddia eden O'Brien, Apple ile çalışanları arasındaki ilişkinin zarar görebileceğini belirtti.

Maryland'te kurulan sendika şimdilik küçük çaplı bir organizasyon olsa da sektördekilere göre önemli bir kilometre taşı. Maryland'in ardından New York, Atlanta ve Baltimore'da bulunan diğer Apple mağazalarındaki çalışanlar da sendika kurmaya hazırlanıyor.

Pandemi döneminde bazı Starbucks çalışanlarının başlattığı sendikalaşma hareketi; kısa sürede tüm ülkeye, oradan da tüm dünyaya yayılmıştı. İş çevrelerinde Apple içerisinde de benzer bir hareketin yaşanabileceği düşünülüyor.