Apple Çalışanlarını Ayakta Çalıştıracak

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, yakın zaman önce faaliyete aldığı Apple Park’ta görevlerini ifa edenlerin ayakta çalışmalarına karar verdi. Oturarak çalışmanın insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen şirket, Apple Watch uygulaması sayesinde çalışanlarına her saat başında ayakta çalışma uyarısı göndereceğini belirtti.

Özel sermaye konusunda uzmanlaşmış varlık yönetimi şirketi Carlyle Gorup’tan Davil Rubenstein ile söyleşi yapan Apple’ın CEO’su Tim Cook, çalışanlarına yönelik yeni uygulamalarını anlattı. Alınan yeni karar sonrasında Apple Park çalışanlarının her saat en az on dakika ayakta çalışmasını isteyeceklerini söyleyen Cook, uzun süre oturarak çalışanlarıysa Apple Watch’un uyaracağını söyledi. Apple çalışanlarının böylece Apple Park’ı daha fazla gezmesinin önünün açılacağı belirten Cook, sağlık yönünden de çalışanlarına yardımcı olacaklarını vurguladı.

Uzun süre oturarak çalışmanın sağlık yönünden verdiği zararları engellemek için böylesine bir karar aldıklarını söyleyen Tim Cook, “Eğer uzun süre oturursam Apple Watch'ım beni dürterek ayağa kalkmamı ve hareket etmemi sağlıyor. Bir çok doktor oturmanın 'yeni kanser' olduğunu düşünüyor. Apple çalışanlarının büyük bir çoğunluğu Apple Watch kullanıyor ve yeni uygulama sayesinde her saat başında tüm çalışanlar en az on dakika kalkıp yürüyor. İnsanların buna alışması biraz zaman aldı ama şimdi herkes kendini harika hissediyor” dedi. Hürriyet’te yer alan haberle birlikte ortaya çıkan yeni bilgilerde Apple’ın çalışanlarına 1,200 dolarlık yüksek masalar sunduğunu, böylece ayakta çalışmanın daha kolay hale getirildiği söylendi.