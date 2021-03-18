Apple Çalışanlarının Tavrına Dair Bomba İddia: Müşteriye Göre Değişiyor

Apple çalışanlarının tavrı hakkında eski bir Apple personeli oldukça ilginç bir iddia ortaya attı. Çalışan bir TikTok videosunda çalışanların iyi davranan müşterilerinin sürpriz ve sevindirme programından faydalanmasını sağladığını iddia etti.

Apple Çalışanlarının Tavrı Müşteriye Göre Değişiyor mu?

Eskiden Apple Store'da çalışan bir kişi, TikTok videosunda perakende çalışanlarının müşterileri şaşırtmak ve onları memnun etmek için özel bir programı ortaya çıkardı. AppleInsider'daki habere göre TikTok kullanıcısı Tanicornerstone yalnızca çalışanların bildiği sırlara bir video aracılığı ile yanıt vererek özel müşterilere uygulandığını iddia ettiği programı açıkladı.

Tanicornerstone, videoda eskiden Apple için çalıştığını söylerken çalışma deneyimini etkileyen ilk şeyin kaba müşteriler olduğunu belirtti. İddiasına göre çalışanlara karşı kaba bir tutum sergiliyorsanız probleminizi büyük bir olasılıkla önünde sonunda çözecek olsanız da perakende çalışanının iyimserliğini göremiyor ve Apple çalışanlarının "sürpriz ve sevindirme" programından yararlanamıyorsunuz.

Eskiden Apple için çalıştığını belirten ve ortaya çalışanlar hakkında ilginç bir iddia atan Tanicornerstone'a göre her personelin gerçekten çalışana karşı kibar müşterileri için normal hizmetin ötesine geçerek kullanabileceği sürpriz ve sevindirme inisiyatifi bulunuyor. Eski çalışan, eskiden bu tür durumlarla çok sık karşılaştığını söyledi.

İddiaya göre Apple kullanıcıları su yüzünden zarar görmüş akıllı telefonlarını getiriyordu. Garanti kapsamında olmayan telefonlar değiştirilemiyordu ancak personele karşı nazik olan müşteriler için personeller bu kuralı biraz esneterek sürpriz ve sevindirme inisiyatifini kullanabiliyordu. Sonuç olarak müşteriler hizmetini ücretsiz olarak alıp oradan mutlu bir şekilde ayrılabiliyordu.

TikTok videosuna yorum yapan kişiler hem müşteriler hem de diğer eski Apple perakende çalışanları tarafından doğrulandı ancak bazıları, Apple'ın böyle bir politikası olduğu iddialarını reddederken bazıları da videoda bahsedilen programın eskiden var olduğunu ancak müşterilere artık böyle özel hizmetler sunulmadığını belirtti.

Sosyal medya uygulaması TikTok'a yüklenen videonun şu an itibarıyla 114.000'den fazla beğenisi var ve videoya 877 yorum yapıldı. Sürpriz ve sevindirme programının hala uygulanıp uygulanmadığı veya başından beri böyle bir programın olup olmadığı net değil ancak personellerin kendilerine iyi davranan müşterilere daha iyi hizmet verdiğini gösteren geçmişten günümüze süregelen birçok iddia bulunuyor.