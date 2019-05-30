Apple, Cam Malzemeden Katlanabilir iPhone'lar Üzerinde Çalışıyor

Samsung, katlanabilir ekranlı akıllı telefonu piyasaya süren ilk ana akım üretici olmasına rağmen, bu şansı pek de iyi kullanamadı. Zira Galaxy Fold’un birkaç kullanımdan sonra ekranlarının deforme olması, cihazın çok önemli tasarım kusurlarına sahip olduğunu gözler önüne serdi.

İlk kez şubat ayında düzenlenen Galaxy S10 etkinliğinde görücüye çıkan Galaxy Fold, iki yılı aşkın bir gelişim sürecinden sonra tanıtılmıştı. Fakat tasarım ve yazılım açısından mükemmelleştirilmiş katlanabilir telefonlar yapmak hiç de kolay olmasa gerek. Nitekim Galaxy Fold’u çevreleyen talihsizlikler, bunun ilk somut kanıtı olmuştu.

Yine de Samsung’un daha önce denenmemiş bir şeyi denediği için övgüyü hak ettiğini söyleyelim; ancak Güney Koreli şirketle aynı menzilde yürüyen başka markalar da var. Örneğin; Huawei. Çinli teknoloji devi, ilk katlanabilir ekranlı telefonu Mate X’i Galaxy Fold ile aynı anda açıklamıştı. Yine de bu kadar radikal bir tasarım değişikliğinin ana akımda kendini göstermesi için birkaç yıl bulabilir; ancak Apple’ın bu segment üzerinde yoğun bir mesai harcadığı görülüyor.

Cupertinolu teknoloji devi, geçtiğimiz ocak ayında katlanabilir bir kapak ve akıllı telefon ekranı için patent başvurusunda bulunmuştu. Bunun, Apple’ın katlanabilir telefonlarla ilgilendiğinin tek kanıtı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yine de şirketin yeni teknolojilere işaret eden patentlere sahip olması, bu yeniliklerin gelecekteki cihazlara dahil edileceğini garanti etmiyor.

Her şeye rağmen Apple’ın böyle bir patent alması, bu konu üzerine yoğunlaştığını gösteriyor. Çünkü katlanabilir ekranlı akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayarlar, geleneksel elektronik cihazlara göre birçok avantaja sahip olabilir.

Yeni dökümantasyonlar, yalnızca esnek ekranlı iPhone ve iPad’ler için potansiyel tasarımları ortaya koymuyor. Aynı zamanda her ikisinin de amaçlandığı şekilde çalışmasını sağlamak için esnek kapakların nasıl üretileceğini ve ekranı, esnek camın altındaki bölümü korumak için yeterince dayanıklı hale getirme konusunda da bilgi veriyor.

Patent, kimyasal olarak güçlendirilmiş cam, safir veya zirkonya dahil olmak üzere katlanabilir ekranlarda kullanılabilecek çeşitli seramik malzemeleri listeliyor. İlginç olan, Apple'ın diğer malzemelerden ziyade kapak sayfalarını üretmek için cam veya seramik üzerine yoğunlaşması olsa gerek. Zira Galaxy Fold ve Huawei Mate X’te böyle bir tasarım anlayışını görmemiştik.

Apple'ın yakın gelecekte bu patentte gördüğümüz yeniliklerden herhangi birini kullanıp kullanmayacağını zamanla göreceğiz. Belki de katlanabilir ekranlı iPhone ve iPad’ler birkaç yıl uzağımızdadır. Kim bilir?