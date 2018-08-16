Apple Car, 2023 ile 2025 Yılları Arasında Piyasaya Çıkabilir

“Apple Car, 2023 ile 2025 yılları arasında piyasaya sürülebilir.” Bu iddia, Apple ürünleri konusundaki başarılı tahminleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo’ya ait.

MacRumors’a konuşan TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın yılan hikayesine dönen otonom araç projesi ile ilgili dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

“Apple Car, Cupertinolu şirketin bir sonraki yıldız ürünü olacak.” diyen Kuo, Apple’ın 2007 yılında iPhone ile yaptığı akıllı telefon devriminin benzerini, otomotiv endüstrisinde de yapmak istediğini söyledi.

Otomobil sektörünün teknoloji alanındaki ilerlemeler sayesinde yeniden şekillendiğini ve önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirten başarılı analist, Apple’ın artırılmış gerçeklik gibi alanlarda çalışıyor olmasının şirketi rakiplerinden bir adım öne çıkardığını düşünüyor.

Kuo, “Apple, otomotiv pazarına girerek, tüketici elektroniği endüstrisindeki rakiplerine veya otomobil pazarındaki herhangi bir şirkete kıyasla donanım, yazılım ve hizmet alanlarında çok daha iyi entegrasyon sunabilir.” dedi.

Geçtiğimiz hafta, Tesla’nın baş araç mühendisi Doug Field, Apple'ın Project Titan araba projesine öncülük eden Bob Mansfield ile çalışmak üzere Cupertino'ya geri dönmüştü. Birçok önemli ismi bu proje etrafında toplayan Apple, son olarak Google’ın otonom araç projesi Waymo’nun eski kıdemli mühendisi Jaime Waydo’yu işe aldığını açıklamıştı.

Apple, bu ayın başlarında bir trilyon dolar değere ulaşan dünydaki ilk şirket olmuştu.