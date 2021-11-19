Apple'ın elektrikli otomobil geliştirdiğine yönelik söylentileri uzun bir süredir duyuyoruz ancak Bloomberg tabanlı yeni bir rapora göre şirket, bu otomobili tam otonom çalışabilecek şekilde dizayn ediyor. Peki tam otonom Apple Car çıkış tarihi ne zaman?

Tam Otonom Apple Car Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Bloomberg tarafından yayınlanan sızıntıya göre Apple Car direksiyon simidi olmadan gelecek ve kullanıcılara pedal ya da eller serbest seçeneği sunulacak. Nitekim eller serbest modunda yolcular, arabanın yan tarafına bakacak şekilde oturacak.

Şirketin bu süreçte birkaç yıllık bir yol haritası belirlediği söyleniyor. Görünüşe göre tam otonom Apple Car için planlanan piyasaya çıkış tarihi 2025 olarak belirlenmiş durumda. Bu da, şirketin eksiklikleri tamamlaması için dört yıllık bir süresi olduğu anlamına geliyor.

Apple İnsansız Hava Aracı da Geliştiriyor Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO), Apple tarafından yapılan iki yeni patent başvurusunu yayınladı. Teknoloji devi tarafından alınan patentler, şirketin yakın gelecekte drone ya da bir başka ismi ile insansız hava aracı geliştirmeye ilgi duyduğunu gösteriyor.

Söz konusu patentlerden ilki insansız hava aracını uzaktan, kablosuz kontrolörle, eşleştirmek için kullanılan aparatları, sistemleri ve yöntemleri kapsıyor. Diğer patent ise insansız hava aracının hücresel ağ sistemi aracılığı ile nasıl kontrol edilebileceğine ve izlenebileceğine odaklanıyor.