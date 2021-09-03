Apple Car Çıkış Tarihi Gün Yüzüne Çıktı!

Apple Car çıkış tarihi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple'ın 2014'ten beri üzerinde çalıştığı ileri sürülen elektrikli araç ne zaman çıkacak sorusu yanıtlanmış olabilir. DigiTimes tarafından şirketin aracı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

DigiTimes'ın paylaşmış olduğu raporda Apple temsilcilerinin geride kalan ay içinde Güney Kore merkezli SK Group ve LG Electronics ile Apple'ın elektrikli araç projesini görüşmek amacı ile bir araya geldiği belirtildi. Apple'ın aracı çevresinde dizilen söylentiler ayrıca Toyota'nın onu üretecek şirket olabileceğine işaret ediyor.

Apple Car Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Apple, Ortaya atılan iddiaya göre 2024 yılına kadar söz konusu elektrikli aracın seri üretimine geçmek için tedarik tarafındaki hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin bu esnada Toyota'yı ziyaret ettiği ileri sürülüyor.

Paylaşılan bilgilere göre geçen ay Apple temsilcileri, SK Group ve LG Electronics ile Apple Car'ı konuşmak için bir arada toplandı. Gözler Toyota ve Apple ilişkisine dönmüşken elektrikli arabanın üretiminde güvenilecek olan şirketin Toyota olabileceği düşünülüyor.

Apple Car projesi 2014'ten bu yana konuşuluyor. Teknoloji devi her ne kadar yalnızca bilgi ve eğlence üzerine yazılım geliştirmek ve kendi kendine sürüş teknolojisi üzerinde çalışıyormuş gibi görünse de ocak ayında yayılmaya başlanan söylentiler, Apple'ın bir elektrikli araç projesini arkada yürütmeye devam ettiğini gösteriyor.

Apple'ın bataryası hakkında bilgi sahibi olduğunu ileri süren bir kişinin iddiasına göre Apple'ın stratejisinin temelinde batarya maliyetini azaltabilecek ve aracın menzilini arttırabilecek bir çalışma yürütülüyor. Apple Car fiyat gibi bilgiler de şu anda mevcut değil.

Apple, iddiaların ortaya çıktığı ilk andan bugüne kadar araç ile ilgili açıklama yapmaktan uzak durdu. Şirket, şu an nasıl planları olduğunu ve gelecekte ne tür ürünleri Apple kullanıcıları ile buluşturacağı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Bir araç geliştirmek, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcısına her sene sayısız elektronik ürün satan Apple için bile sorun olabilir çünkü şirket bu zamana kadar hiç araba üretmedi ve Elon Musk'ın Tesla'sının bile kâr getiren arabalar üretmesi bir hayli zaman aldı.

Bütün bunlara ek olarak ortada görmezden gelmesi mümkün olmayan tedarik sorununu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu gibi nedenlerden ötürü şu an şirketin Apple Car çıkış tarihi ve fiyatı gibi bilgilerin yer aldığı ayrıntılı bir açıklama yapması için çok erken olabilir.