Apple Car LiDAR Sensörü İçin Tedarikçi Aranıyor

Apple Car LiDAR sensörü tedarikçi arayışı başladı. Apple, ilk otonom aracının geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşı olan LiDAR sensörü için çok sayıda sensör tedarikçisiyle görüşme halinde.

Apple Car, sürücüsüz araç sistemine güç sağlayacak LiDAR sensör arayışlarının başladığını iddia eden yeni bir raporla gerçekliğe bir adım daha yaklaştı. Görünüşe göre Apple, LiDAR sensörleri sağlayabilecek bir dizi şirketle görüşmelerde bulunuyor.

Sızdırılan raporda, görüşmelerin özel niteliği nedeniyle şirketlerin kimliğinin belirtilmemesi gerektiği dile getirildi. Bu üreticiler, Apple Car ile alenen ilişkilendirilmenin Apple'ın görüşmeleri iptal etmesine yol açacağından da endişe duyuyor olabilir. Apple ile Hyundai / Kia arasındaki anlaşmanın aniden iptal edilmesi, her iki şirketin de Apple Car üretimine dahil olacaklarına dair haberler çıkmasından sonra yaşandı.

Apple Car için LiDAR sensörü neden önemli?

Bilmeyenler için LiDAR sensörü, sürücüsüz arabaların ortak bir bileşenidir ve şimdiye kadar gördüğümüz hemen hemen her otonom araçta yer alır. Sistem, ışığın sensörlere yansımasının ne kadar sürdüğüne bağlı olarak otomobil ile diğer nesneler arasındaki mesafeyi ölçen lazerler kullanır. LiDAR ise bu lazer görüntüsünün oluşmasına ve böylece çevresindeki alanı görmesine olanak tanır.

LiDAR'ın iPhone 12 Pro ile çekilen fotoğraflarda daha iyi derinlik algılama ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları için kullanıldığını da hatırlatmak gerekiyor.

Bloomberg'e göre Apple, dört ila beş yıl sonrasına hitap eden son teknolojiye sahip sensörler arıyor. Bu, muhtemelen en erken 2025 yılına kadar Apple Car'ın gelmeyeceğini gösteriyor. Bazı raporlar Apple'ın arabayı 2024 gibi erken bir tarihte hazırlayacağını iddia etti. Ancak şirketin hala bileşen tedarikçileri arıyor olması, bu iddianın gerçek olmadığını gösteriyor.

Apple Car'ı Nissan mı üretecek? Nissan Başkanı açıkladı

Ayrıca daha önce Nissan Apple Car üretimi için görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Şirketin üç aylık sonuçlarını açıkladıktan sonra bir konferansta konuşan Nissan İcra Kurulu Başkanı Makoto Uchida, Apple ile elektrikli araç üretimi konusunda olası bir iş birliği konusunu değerlendirdi. Nissan İcra Kurulu Başkanı Makoto Uchida tarafından yapılan açıklama sonrasında, Apple Car üretimi için yeni bir iddia daha ortaya çıkmış durumda.