Apple Car Testleri İçin 125 Milyon Dolarlık Arsa Satın Alındı

Apple Car testleri için ABD'de 5.458 dönümlük arazi alındı. Yakın zamanda Arizona'da devasa bir araç test sitesi satın alındı ​​ve satın almanın, özellikle Apple Car'ın geliştirilmesiyle bağlantılı olma ihtimali yüksek görünüyor.

Gayrimenkul takip sitesi Vizzda'ya göre, Greenberg Traurig tarafından yönetilen Delaware merkezli bir kuruluş, Chrysler Proving Grounds isimli arazi için 125 milyon dolar ödedi. 5.458 dönümlük gişe rekorları kıran anlaşmanın en ilginç yönü ise Apple'ın bu satın alımın arkasında olduğununa inanılması.

Arazi yıllardır Route 14 Investment Partners LLC adında gizemli bir şirket tarafından kiralanıyordu. Eğer bölgeyi satın alan şirket, gizli bir şekilde Apple tarafından destekleniyorsa bu, Apple Car için birincil test alanı olacağı anlamına gelebilir.

Arazinin satıcısı iStar'dı. Kasım 2017'de, Apple'ın kendi kendini sürüş testleri için eski Chrysler Proving Grounds'u kiraladığı bildirildi. Tesis, simüle edilmiş ıslak yollar, yaya geçitleri ve kavşaklar dahil olmak üzere çeşitli hızlarda sürüşe izin veriyordu. Yeni raporlar ise satın alımın arkasında Apple'ın olduğunu gösteriyor.

Satın alma tapusu MacRumors tarafından keşfedildi ve söz konusu şirketin tüm partiyi 125 milyon dolara satın aldığını ve bunun nakit olarak ödendiğini gösterdi.

Apple Car testleri için gizemli satın alım

Apple'ın Arizona'da daha fazla test yapma isteği mantıklı çünkü eyalet otonom araç test ve geliştirme için önemli bir nokta haline geldi. 2015 yılında Arizona Valisi Doug Ducey, sürücüsüz araçların belirli kamu yollarında test edilmesine ve pilot uygulamasına izin veren bir yürütme emri imzaladı.

Arizona, yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına ev sahipliği yapmaya kararlı ve devlet yetkilileri, sürücüsüz araçların test edilmesinin ve çalıştırılmasının; trafik ve tıkanıklığın ortadan kaldırılması, artan güvenlik, azaltılmış park ihtiyaçları ve hareketlilik seçenekleri gibi sosyal faydalar sağlayabileceğine inanmakta.

Perşembe günü Apple'ın LG Electronics ve SK Group da dahil olmak üzere Asyalı otomobil teknolojisi tedarikçileri ile iletişim halinde olduğu ortaya çıktı.

Lityum iyon pilin mucidi Japon kimyager Akira Yoshino Reuters verdiği ropörtajda, "Apple, otomotiv ve bilgi teknolojisi endüstrilerinin gelecekteki mobilitede yakınlaşmasına öncülük edebilir. Sanırım yakında bir şey açıklayabilirler. Ancak ne tür bir araba duyuracaklar ve ne tür bir pil (olacak)? Muhtemelen 2025 civarında pazara girmek istiyorlar." demişti.