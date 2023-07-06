Apple Car'dan Yeni Gelişmeler: Yenilikçi Ses Sistemi!

Apple, yakında çıkacak olan Apple Car için yenilikçi bir ses sistemi üzerinde çalışıyor. Şirket çoğunlukla otomobilin yapısı ve tasarımına odaklanmış olsa da şimdi sesle ilgili beş patent başvurusunda bulundu. Apple bu başvurularda otomobillerden "kapalı ortamlar" olarak bahsederek ses teknolojisine olan ilgisini vurguluyor.

Patentlerden biri, yolcuların başları hareket hâlindeyken bile kesintisiz bir dinleme deneyimi yaşayabilmelerini sağlamak için hoparlörlerin koltuk başlıklarına dâhil edilmesine değiniyor. Koltuk başlığı hoparlörlerinden gelen ses çıkışı, yolcunun hoparlör konumlarına göre baş ve kulak pozisyonuna göre ayarlanabiliyor.

Bir başka patent başvurusu, kapılar açık veya kapalı olduğunda ses projeksiyonunu göz önünde bulundurarak araba kapılarına monte edilen hoparlörlere odaklanıyor. Apple, kapının konumuna bağlı olarak sesi muhafazadaki boşluklara veya açıklıklara yansıtarak ses deneyimini optimize etmeyi amaçlıyor.

Ses Yönü Otomobil İçinde Tercihe Bağlı Ayarlanabilir

Ayrıca Apple, taşınabilir elektronik aygıtlardan Apple Car'a sorunsuz ses aktarımı sağlamayı planlıyor. Şirket ayrıca otomobilde bulunan birden fazla yolcu arasında ses tercihlerini dengelemenin zorluğunu da kabul ediyor.

Bu problemi giderebilmek adına şirket, otomobil içinde farklı konumlarda oturan sürücü ve yolcular için ses dengesini optimize etmek üzere yolcu tabanlı bir ses kontrol sistemi üzerinde çalışıyor.

Apple'ın bir Apple Car'ın varlığını doğrulama konusundaki isteksizliğine rağmen, bu patent başvuruları gelecekteki otomobiller için olağanüstü bir ses sistemi geliştirme konusundaki kararlılıkları hakkında fikir veriyor.

Peki sizin Apple Car'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.